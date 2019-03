I biancocelesti di Simone Inzaghi in campo domenica 17 marzo alle 15 contro i crociati.

14/03/2019

Lazio-Parma è il match della 28ª giornata di Serie A che si gioca domenica 17 marzo alle 15 allo Stadio Olimpico di Roma.

All'andata la squadra di Inzaghi si è imposta 2-0 al Tardini: in gol per i biancocelesti Immobile e Correa.

Sarà Banti l'arbitro di Lazio-Parma, con Fiorito e Vecchi nel ruolo di assistenti. Il quarto uomo sarà Serra, mentre al VAR ci sarà Pairetto aiutato da Valeriani.

Le probabili formazioni di Lazio-Parma

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo.

Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo. Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Di Marco; Kucka, Rigoni, Barillà; Gervinho, Inglese, Siligardi.

Getty Images Formazione SS Lazio del campionato Serie A 2018/19 (Parma-Lazio del 21 ottobre 2018)

Lazio-Parma: curiosità, info e statistiche sulla gara dell'Olimpico

Tre dei sei gol in Serie A di Joaquín Correa sono arrivati contro squadre dell’Emilia-Romagna: Carpi, Bologna e Parma, nel match d’andata.

Cinque dei 15 gol in Serie A del centrocampista del Parma Juraj Kucka sono arrivati contro squadre romane: tre alla Roma e due alla Lazio, entrambi all’Olimpico.

L’attaccante del Parma Roberto Inglese non ha trovato il gol nelle ultime sei presenze in campionato, pur avendo giocato tutti i minuti disponibili; solo una volta in carriera è rimasto a secco di reti per più gare di Serie A consecutive (24 nel 2016, con il Chievo).

La Lazio è la formazione che ha segnato meno gol con i cross dalle corsie laterali in questo campionato: solo tre, l’ultimo dei quali a dicembre.

Il Parma è la squadra che in trasferta ha subito più gol nei secondi tempi in questo campionato (ben 17, tra cui sei degli ultimi sette).

Nessuna squadra ha segnato meno gol del Parma con giocatori subentrati dalla panchina: solo uno, Dimarco contro l’Inter a settembre.

Il Parma ha vinto l'ultima partita di campionato contro il Genoa (1-0) - gli emiliani non trovano il successo per due gare consecutive di Serie A dallo scorso novembre.

La Lazio trova il gol da 10 partite consecutive di Serie A: è la seconda striscia aperta più lunga tra le squadre in questo campionato dopo la Juventus (28 gare).

La Lazio ha vinto tutte le ultime cinque sfide in casa contro il Parma nel massimo campionato segnando 12 reti e subendone tre in questo parziale.

La Lazio ha perso solo una delle ultime 12 partite di Serie A contro il Parma (8V, 3N): sconfitta per 1-3 nel marzo 2012.

Diretta Lazio-Parma 2018/2019

Lazio-Parma sarà trasmessa in diretta dalle 14:00 su Sky Sports HD canale 252 e in streaming su SkyGo e in abbonamento su NOW Tv. Il calcio d'inizio della partita sarà alle 15:00

Quote 1x2 Lazio-Parma

Le quote di chiusura 1X2 dei bookmaker sono netto favore della Lazio giocata fino a 1.36, la quota più alta dei siti di scommesse per il pareggio è 5.25. La vittoria del Parma è quotata da un minimo di 8.75 a un massimo di 9.9

Biglietti Lazio-Parma disponibilità e costi

FoxSports Settori stadio Olimpico di Roma - Lazio-Parma

I biglietti per Lazio-Parma del 17 Marzo 2019 si possono acquistare tramite il sito ticketone, nei punti vendita affiliati a Listicket-Ticketone o call center chiamando il numero 892101. I costi dei biglietti per la partita allo stadio Olimpico di Roma variano dai vari settori:

Tribuna centrale 180€

Tribuna Monte Mario da 45€ a 60€

Tribuna Tevere Top da 25€ a 40€

Distinti sud Ovest Ospiti 20€

Curva Nord da 5€ a 10€

Distinti Nord Est da 5€ a 10€

Distinti Sud Est da 5€ a 10€

Distinti Nord Ovest da 5€ a 10€

Il settore riservato ai tifosi del Parma è il "Distinti Sud Ovest Ospiti" il costo è di 20 euro con la capienza massima di 5.000 posti. Non è necessaria la fidelity card per l'acquisto di biglietti di tutti i settori anche per la tifoseria del Parma calcio 1913 come da Determinazione n. 10/2019 del 6 maro 19 del ministero dell'interno

Le date delle prevendite