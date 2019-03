Le parole della moglie-agente di Mauro Icardi a margine del Premio Socrate 2019.

14/03/2019 08:24 | aggiornato 14/03/2019 11:29

Un riconoscimento per una donna in carriera che si sta facendo spazio nel mondo del calcio. Lo ha ricevuto la moglie-agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, che a Milano ha messo in bacheca il Premio Socrate 2019, ideato da Cesare Lanza per esaltare il "merito" e "libertà di espressione".

Quella libertà che Wanda Nara difende a spada tratta, ancor di più in un momento come questo in cui è continuamente sotto la luce dei riflettori per la vicenda che la vede coinvolta insieme all'attaccante dell'Inter.

Il calcio è un mondo ostico - ha dichiarato Wanda Nara - e difficile, ma io continuerò a esprimere sempre la mia opinione. Auguro alle mie figlie di trovare un uomo come Mauro, che le lasci fare ciò che desiderano e le difenda anche se non è d'accordo su quel che dicono

Poi ha proseguito così: