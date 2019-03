Triplete. Una parola che nei tifosi dell'Inter suscita stupende sensazioni. Riporta loro alla mente il 2010, anno in cui i nerazzurri vinsero lo Scudetto, la Coppa Italia e la Champions League. Portiere di quella squadra era Julio Cesar, che ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN e ha svelato un retroscena proprio sul Triplete:

Sullo Special One ha detto:

Mourinho è un allenatore capace di far diventare fortissimo un giocatore normale. Ci faceva venire il sangue agli occhi, sapeva come caricarci. Mi ricordo che una volta eravamo alla Pinetina prima del ritorno della semifinale di Champions contro il Barcellona. Vedemmo una pubblicità in cui i giocatori blaugrana dicevano che avrebbero venduto cara la pelle per ribaltare il risultato (a San Siro era finita 3-1, ndr). Era davvero una bella pubblicità bellissima. Nella consueta riunione tecnia, Mourinho parlò di quella pubbilicità e ci disse: "Allora andiamo a Barcellona a comprare la pelle". Avevo la pelle d'oca, sarei voluto scendere subito in campo