Formula 1, GP Australia 2019: programma, orari diretta TV e streaming

In questo fine settimana parte il campionato di Formula 1 2019, si correrà a Melbourne. Ecco tutte le informazioni per seguire l'appuntamento inaugurale della stagione.

0 condivisioni

di Matteo Bellan - 14/03/2019 23:30

È in arrivo in questo weekend il Gran Premio d'Australia 2019, primo appuntamento del nuovo campionato di Formula 1. Per la ventiduesima volta nella storia presso il circuito Albert Park di Melbourne inizierà ufficialmente la stagione.

I test non hanno chiarito quali siano i valori in pista, li capiremo solamente in questo fine settimana. Lecito pensare che si riproporrà il duello Mercedes-Ferrari, con il campione in carica Lewis Hamilton e il vice-campione Sebastian Vettel principali protagonisti. Tuttavia, sarà interessante vedere anche cosa saranno in grado di fare i rispettivi compagni, in particolare il neo-ferrarista Charles Leclerc.

Non bisogna dimenticare la Red Bull, che dal 2019 monta motore Honda invece di quello Renault e spera di essere qualcosa in più di un terzo incomodo. Ambisce a lottare costantemente per podi e vittorie, magari inserendo Max Verstappen finalmente nella lotta per il titolo di Formula 1. Sarà curioso valutare anche il lavoro di quelle squadre che, rispetto ai tre top team, hanno del gap da recuperare. A partire dall'ambiziosa Renault, passando per Alfa Romeo, Haas, Toro Rosso e McLaren. Racing Point e, soprattutto Williams, sembrano partire più indietro.

Getty Images Vettel, Hamilton e Raikkonen sul podio del GP d'Australia 2018

Formula 1, GP Australia 2019: informazioni su circuito, statistiche, diretta TV e streaming

Il circuito Albert Park di Melbourne misura 5.303 m ed è costituito da 16 curve complessive. Nonostante sia un tracciato cittadino, presenta più punti di sorpasso: Curva 1 (Jones), Curva 3 (Sport Centre) e Curva 15 (Senna). Ovviamente è fondamentale partire più avanti possibile nella griglia per poter poi scattare bene al via della gara. In Formula 1 molti GP si decidono proprio allo start iniziale.

In Australia il carico aerodinamico utilizzato è medio-alto e i freni saranno molto sollecitati. Il motore avrà una sollecitazione di medio livello, visto che la velocità media non è elevatissima. La potenza della power unit non è il fattore più importante a Melbourne, però è necessario disporre di una buona erogazione della potenza soprattutto nei punti più lenti. Per quanto concerne le gomme, la pista australiana non le stressa eccessivamente. Pirelli porta le mescole C2 (bianca), C3 (gialla) e C4 (rossa) per questo weekend inaugurale del campionato 2019.

Nel 2018 a trionfare fu Vettel, che grazie ad una astuta strategia del box Ferrari riuscì a beffare Hamilton. Il podio venne completato da Raikkonen. La scuderia di Maranello è quella che vanta più successi a Melbourne, otto. Il pilota con più vittorie è invece Michael Schumacher a quota quattro, ma Vettel domenica potrebbe raggiungerlo. Il re delle pole position è Hamilton, che ne ha conquistate ben sette, vincendo solo due volte in Australia. Negli ultimi nove anni solo due piloti in pole qui: Seb (2010, 2011 e 2013) e Lewis (2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Il Gran Premio d'Australia 2019 del campionato di Formula 1 sarà visibile in diretta TV su Sky Sport F1. Tramite le app Sky Go e Now TV sarà possibile seguire Prove Libere, Qualifiche e Gara anche su pc, tablet e smartphone. Per i non abbonati, ci saranno le differite in chiaro sul canale TV8. Di seguito la programmazione con tutti gli orari.