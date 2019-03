Si riparte dal 3-0 in favore della squadra di Ancelotti.

di Redazione Fox Sports - 14/03/2019 17:00 | aggiornato 14/03/2019 18:06

Salisburgo-Napoli è la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Gli azzurri di Ancelotti, impegnati nella trasferta austriaca, sono alla ricerca del pass per i quarti di finale. Per arrivare al prossimo turno, il Napoli dovrà difendere il vantaggio di 3-0 acquisito all'andata grazie alle reti di Milik e Fabian Ruiz insieme al'autogol di Onguene. Ricordiamo che la squadra di Ancelotti ha superato lo Zurigo nei sedicesimi di finale, con un punteggio complessivo di 5-1. Il Salisburgo, invece, ha eliminato il Brugge con un totale finale di 5-2.

L'arbitro designato per Salisburgo-Napoli è il signor Kulbakov, bielorusso, Zhuk e Maslyanko gli assistenti. Khomchenko sarà il quarto uomo, mentre al VAR troveremo Scherbakov e all'AVAR Dzmitryieu.

Getty Images Salisburgo-Napoli: si riparte dal 3-0 per gli azzurri.

Europa League, dove vedere in TV e streaming Salisburgo-Napoli

Salisburgo-Napoli si gioca giovedì 14 marzo alle 18.55 alla Red Bull Arena di Salisburgo. Ma ecco tutte le info su dove vedere Salisburgo-Napoli in TV e streaming. La gara sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 373 del digitale terrestre) e Sky Sport 253. Per vedere Salisburgo-Napoli in streaming occorre scaricare l'app di Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet, ed inserire le proprie credenziali nella finestra di login. Ricordiamo che Sky Go è un servizio riservato agli abbonati Sky.