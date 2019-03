I nerazzurri tornano in campo contro i tedeschi dopo lo 0-0 dell'andata.

14/03/2019 19:00

Inter-Eintracht Francoforte è la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League che si gioca giovedì 18 marzo alle 21. I nerazzurri cercano l'accesso ai quarti di finale ma, per ottenerlo, devono cercare di superare i tedeschi. Dopo lo 0-0 dell'andata, all'Inter serve necessariamente una vittoria: qualsiasi pareggio con gol, infatti, permetterebbe all'Eintracht di accedere al prossimo turno in virtù della regola dei gol fuori casa. Nel turno precedente la squadra di Spalletti ha eliminato il Rapid Vienna, mentre l'Eintracht ha superato lo Shakhtar Donetsk.

L'arbitro di Inter-Eintracht è il signor Hategan, romeno, mentre Sovre e Gheoghe sono gli assistenti. Il quarto uomo designato è Ghinguelac mentre Petrescu e Coltescu gli addizionali.

Getty Images Inter-Eintracht: si riparte dallo 0-0 dell'andata.

Europa League, dove vedere in TV e streaming Inter-Eintracht Francoforte

Ecco tutte le informazioni su dove vedere Inter-Eintracht Francoforte in TV e streaming. La gara sarà visibile in diretta su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport 252. Inoltre, è possibile vedere Inter-Eintracht in streaming collegandosi a Sky Go. Sky Go è un servizio riservato agli abbonati Sky e disponibile tramite app per pc, smartphone e tablet.