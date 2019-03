All'andata la gara è finita 3-3: per i ciociari in gol Ciofani con una doppietta e un autogol di Silvestre, mentre per i toscani hanno segnato Zajc, Silvestre e Ucan.

Empoli-Frosinone è la gara valida per la 28ª giornata di Serie A in programma domenica 17 marzo alle 15 allo stadio Castellani di Empoli.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK