Il difensore sposerà la compagna Pilar Rubio il prossimo 15 giugno e per la festa in programma nella sua villa vuole una delle leggendarie rock band.

di Daniele Minuti - 14/03/2019 16:51 | aggiornato 14/03/2019 16:56

Sportivamente parlando, questa stagione è stata decisamente negativa per Sergio Ramos che chiuderà l'annata senza nemmeno un trofeo dopo la chiusura di un ciclo irripetibile in cui il suo Real Madrid ha vinto la Champions League per ben 3 volte consecutive.

Il 2019 però sarà comunque un anno da ricordare a livello personale per il capitano dei Blancos e della Nazionale spagnola che a metà giugno convolerà a nozze con la sua ormai storica compagna Pilar Rubio.

Il matrimonio di Sergio Ramos, fissato per il 15 giugno, sarà un vero e proprio evento e si terrà nella villa del difensore centrale a Siviglia. La coppia però vuole fare le cose in grande e in vista delle loro nozze stanno organizzando un concerto da favola: i due (insieme dal 2012 e genitori di 3 figli) hanno contattato due storiche band come Aerosmith e AC/DC.

Getty Images Sergio Ramos e Pilar Rubio si sposeranno il 15 giugno

Secondo quanto riportato da Marca, i gruppi membri della Rock and Roll Hall of Fame sono i preferiti di Sergio Ramos e Pilar Rubio e i due hanno intenzione di organizzare un concerto privato in vista delle loro nozze.

Nessuna delle due band ha esibizioni in programma in quel periodo e entrambe sarebbero disponibili: gli Aerosmith sarebbero liberi dai loro impegni in tour mentre gli AC/DC sono inattivi da qualche tempo (pare perché impegnati nella registrazione di un nuovo album).

Il gruppo australiano infatti non suona dal vivo nella sua formazione ufficiale da quasi 3 anni, dopo che nel 2016 il cantante Brian Johnson si è momentaneamente ritirato dalle scene per un problema di salute e dopo che lo storico chitarrista Malcolm Young è morto alla fine del 2017.

Sergio Ramos però sarebbe pronto a fare follie per avere almeno una delle storiche band e celebrare con la loro musica quello che sarà uno dei giorni più importanti della sua vita. E Pilar Rubio ha parlato nel programma televisivo El Hormiguero spiegando come cercherà di rendere quella data ancora più indimenticabile per gli invitati.