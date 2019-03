Calciomercato Real Madrid, ufficiale Militao

Calciomercato Napoli: Giuntoli rinnova e Insigne non è in vendita

Calciomercato Napoli: Giuntoli rinnova e Insigne non è in vendita

Anche alla sua prima esperienza in Europa ha confermato di essere un giocatore all'altezza di palcoscenici di livello, ecco perché il Real Madrid ha deciso di accelerare, regalando ai lusitani una plusvalenza impressionante. Il nuovo allenatore Zinedine Zidane ha quindi il suo primo colpo per la prossima stagione. E non sarà l'unico, c'è da starne certi. I Blancos vogliono recuperare il tempo perduto e intendono farlo da subito.

Il classe 1998, cercato da mesi, rientra proprio in questa logica di rifondazione della squadra. Dopo essere esploso con la maglia del San Paolo, Militao era stato acquistato l'estate scorsa dal Porto per appena 4 milioni di euro.

Non sono state rivelate le cifre dell'operazione, ma questa dovrebbe basarsi su un investimento del Real Madrid di ben 50 milioni di euro . Un importante colpo di calciomercato delle Merengues, che dopo le figuracce rimediate nel corso di questa stagione hanno tutta intenzione di tornare prima possibile a competere per traguardi importanti.

Il Real Madrid e il Porto si sono accordate per il trasferimento del giocatore Eder Militao, che resterà vincolato al club per le prossime sei stagioni, fino al 30 giugno 2025.

Già in mattinata, leggendo le pagine di Marca, era stato dato praticamente per fatto l'acquisto di Eder Militao, difensore brasiliano del Porto. Un nome che girava già da tempo sui taccuini di calciomercato del Real Madrid e che adesso è diventato ufficialmente il primo colpo dello "Zidane bis".

Preso Eder Militao : la rifondazione è ufficialmente cominciata. Dopo il clamoroso ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid per porre fine alla parentesi Santiago Solari, le Merengues iniziano già a muoversi sul calciomercato per costruire la squadra della prossima stagione.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK