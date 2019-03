Dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid il popolo bianconero avrebbe chiesto a Paratici "il Ronaldo del futuro" sentendosi rispondere che niente sarà lasciato intentato.

di Simone Cola - 14/03/2019 11:40 | aggiornato 14/03/2019 12:15

Quello che è passato alla storia come "il trasferimento del secolo", il colpo di calciomercato che la scorsa estate ha portato contro ogni pronostico Cristiano Ronaldo a lasciare il Real Madrid per indossare la maglia della Juventus, ha dato i suoi frutti nella notte di martedì: è stato proprio il portoghese a trascinare i bianconeri ai quarti di finale di Champions League, stendendo l'Atletico Madrid con una fantastica tripletta e esaltando un ambiente che è tornato a sognare un trionfo nella più importante competizione continentale a livello di club.

Archiviata una nottata memorabile, la Juventus pensa già al futuro. Non soltanto la società, che venerdì a Nyon conoscerà il nome dei prossimi avversari nella corsa a una Champions League che da tempo rappresenta una magnifica ossessione: anche i tifosi si sono ormai convinti che sognare in grande si può, e se tutti pensano già alla finale del torneo prevista il prossimo 1° giugno al Wanda Metropolitano di Madrid qualcuno si spinge ancora più in là, sognando l'inizio di una dinastia che passerà da un nuovo clamoroso colpo di calciomercato.

Così, riprendendo le parole di Andrea Agnelli che a settembre aveva rivelato nel corso di un'intervista al Financial Times di pensare già a un futuro in cui il club bianconero avrebbe acquistato "il Ronaldo del futuro" - un campione come il portoghese, ma under 25 - alcuni tifosi avrebbero avvicinato il ds Fabio Paratici, intercettato in un ristorante sulle rive del Po dove si trovava proprio in compagnia di Cristiano Ronaldo e del suo entourage, definendo con un nome e cognome questo nuovo clamoroso obiettivo di calciomercato: Kylian Mbappé, 20enne stella del PSG. Lo racconta Tuttosport in edicola oggi, che svela anche come il dirigente della Juventus abbia promesso che verrà fatto tutto il possibile per portare il francese a Torino.

Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé, all'epoca avversari in Champions League con le maglie di Real Madrid e PSG: secondo Tuttosport i due potrebbero ritrovarsi compagni alla Juventus.

Calciomercato, sarà Mbappé il "Ronaldo del futuro" della Juventus?

Sarà dunque Mbappé, 29 gol in 33 gare in questa stagione con il PSG, il colpo del prossimo calciomercato bianconero? Al momento tutti gli indizi farebbero pensare che l'arrivo del francese sia un sogno impossibile e destinato a rimanere tale: lo stesso giocatore avrebbe ribadito, all'indomani della clamorosa eliminazione dalla Champions League a opera del Manchester United, la sua ferma volontà di restare almeno un'altra stagione a Parigi, nel club che lo ha lanciato nel calcio che conta dopo averlo acquistato dal Monaco appena un anno e mezzo fa per l'incredibile cifra di 180 milioni di euro.

Se anche il PSG, che certo non ha bisogno di entrate, acconsentisse alla cessione di Mbappé bisogna inoltre considerare che certo non lo farebbe per una cifra inferiore a quella versata nell'estate del 2017 per averlo. Tradotto: per avere il "Ronaldo del futuro" non solo la Juventus dovrebbe prevedere un esborso di almeno 180 milioni, ma vincere la concorrenza di numerosi top club europei che come i bianconeri attendono solo l'occasione giusta per provare a prendere il 20enne talento francese, primo tra tutti il Real Madrid di Zinedine Zidane.

Eppure, nonostante si stia parlando di un affare che per costi e complessità potrebbe persino rivelarsi più difficile di quello concluso la scorsa estate con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, la storia recente della Juventus insegna che niente è davvero impossibile al momento per il club bianconero, e in questo senso una mano potrebbe arrivare a sorpresa da Jorge Mendes, agente di CR7 e allo stesso tempo mediatore a suo tempo del passaggio di Mbappé dal Monaco al PSG. A lui i bianconeri potrebbero affidarsi per trasformare ancora una volta il sogno in realtà.