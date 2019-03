Se a fine stagione Pioli dovesse salutare, la Viola punterebbe il tecnico del Sassuolo.

di Redazione Fox Sports - 14/03/2019 15:42 | aggiornato 14/03/2019 18:05

Le strade della Fiorentina e di Stefano Pioli potrebbero dividersi a fine stagione. Il contratto del tecnico nativo di Parma è in scadenza a giugno e il club toscano - riporta La Nazione - non avrebbe intenzione di prolungarlo perché deluso dai risultati altalenanti collezionati nell'annata in corso.

Nemmeno l'eventuale successo in Coppa Italia, dove i viola sono in semifinale (la gara d'andata al Franchi contro l'Atalanta è terminata 3-3), sarebbe in grado di far cambiare idea alla dirigenza. Che per il dopo Pioli avrebbe già individuato un sostituto: Roberto De Zerbi.

L'allenatore del Sassuolo è legato ai neroverdi fino al 30 giugno 2020, ma il buon rapporto tra le due società potrebbe agevolare la trattativa. Altri nomi che circolano in orbita Fiorentina sono quelli di Eusebio Di Francesco, Rolando Maran e Marco Giampaolo. Più defilato Leonardo Semplici, attuale guida della SPAL, nativo di Firenze, che accetterebbe di corsa visto che è un grande tifoso della Viola.