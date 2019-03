Dalle 14 di oggi pomeriggio, il sito ufficiale UEFA renderà disponibili i primi 4mila ticket per il Wanda Metropolitano: si gioca sabato 1 giugno.

0 condivisioni

di Antonio Gargano - 14/03/2019 13:42 | aggiornato 14/03/2019 13:47

Mancano più di 2 mesi alla finale di Champions League e sono state appena elette le ultime 8 squadre che si daranno battaglia per il trofeo della stagione 2018/2019. L'attesa, però, comincia a farsi sentire ancor prima del sorteggio dei quarti: la UEFA metterà in vendita i primi 4mila biglietti per l'ultimo atto del Wanda Metropolitano, in programma sabato 1 giugno.

La prima tranche dei tagliandi verrà resa disponibile a partire dalle ore 14 di oggi pomeriggio, con la possibilità di effettuare l'acquisto pur senza conoscere i nomi delle due finaliste. Comprare i ticket per la finale non sarà cosa facile: il sito ufficiale della UEFA ha predisposto un sistema di prenotazione e sorteggio, al termine del quale si saprà se il potenziale acquirente potrà procedere all'effettivo acquisto.

Ognuno potrà prenotare un massimo di due biglietti, fornendo i dati personali sul portale UEFA, insieme al proprio indirizzo e-mail. In questo modo, sarà possibile comunicare agli iscritti l'esito del sorteggio e produrre i biglietti nominativi personalizzati per la finale di Champions League. Entro il 5 aprile, chi ha effettuato la richiesta verrà informato via mail sia nel caso in cui potrà procedere all'acquisto sia in caso di esito negativo.

Getty Images Champions League, finale al Wanda Metropolitano: la UEFA apre la vendita dei primi 4mila biglietti

Champions League, la finale: biglietti in vendita

La capienza del Wanda Metropolitano è di 63.500 posti. Di questi, 38mila saranno a disposizione di tifosi e pubblico neutrale: 17mila a testa per le due finaliste, più i 4mila in vendita da oggi pomeriggio sul sito ufficiale della UEFA. Gli oltre 25mila biglietti rimanenti saranno destinati alla federazione spagnola e ai diversi sponsor affiliati alla Champions League e all'evento nello specifico.

I tagliandi messi in vendita oggi pomeriggio saranno divisi in 4 categorie di prezzo, con costi di spedizione inclusi:

Categoria 1: 600 €

Categoria 2: 450 €

Categoria 3: 160 €

Categoria 4: 70 €

Alle 4 categorie si aggiungeranno 200 Youth Packages, al costo di 140 €. Il pacchetto giovani include due biglietti di Categoria 2, scontati al prezzo della Categoria 4, riservati ad un adulto e ad un ragazzo sotto i 14 anni. Ci saranno anche i pacchetti per i diversamente abili: un biglietto al prezzo della Categoria 4, più un secondo ticket gratuito destinato all'accompagnatore.

Soltanto dopo le semifinali, invece, la UEFA comunicherà le modalità di vendita per gli altri 34mila biglietti riservati alle due finaliste. Per il momento, è caccia aperta ai primi 4mila tagliandi.