Il portiere tedesco non riceve lo stipendio da 4 mesi e ha deciso di rivolgersi alla FIFA.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 14/03/2019 12:11 | aggiornato 14/03/2019 18:05

Un'avventura che va di male in peggio. Il rapporto tra il Besiktas e Loris Karius è ai minimi storici. Nei giorni scorsi il tecnico dei turchi, Senol Gunes, ne aveva parlato in termini tutt'altro che entusiastici: "Qualcosa non va in Karius a livello motivazionale. Non si è mai sentito parte integrante della squadra ed è un problema per cui mi sento anche responsabile".

Oggi invece arriva la notizia che il classe 1993, in prestito dal Liverpool (dove tornerà con ogni probabilità), ha deciso di denunciare il Besiktas alla FIFA. Il motivo? L'estremo difensore - riporta La Repubblica - non riceve lo stipendio da quattro mesi e ha così deciso di agire per vie legali.

Il massimo organo calcistico mondiale ha confermato l'accaduto ma non ha svelato alcun dettaglio, in attesa che le indagini arrivino alla conclusione. C'è da ricordare, infine, che il Besiktas attraversa un pessimo momento dal punto di vista finanziario.