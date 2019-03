Vince McMahon non ha ancora finito con il membro del New Day. Shane spiega i motivi che l'hanno portato al tradimento di The Miz dopo il match perso a Fastlane.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 13/03/2019 00:02 | aggiornato 13/03/2019 09:29

Dopo la puntata di Raw di ieri, si concludono le WWE News after Fastlane con lo show di SmackDown dalla UD Arena di Dayton, in Ohio. Molta attesa di sapere i motivi che hanno portato al turn heel di Shane McMahon nei confronti del suo ormai ex Tag Team partner, The Miz, subito dopo la sconfitta subita per mano degli Usos nel loro rematch per i titoli di coppia del roster blu.

Ma oltre a questa sono molte altre le WWE News in sospeso, perché a poche settimane dall'appuntamento più importante con il mondo del wrestling, WrestleMania, c'è da stabilire chi possa essere la sfidante di Asuka.

Per non parlare poi della delicata situazione legata alla WWE Championship di Daniel Bryan (uscito di nuovo vincitore), del trattamento riservato a Kofi Kingston da parte di Vince McMahon ancora pieno di punti interrogativi. E poi le reazioni di Becky Lynch dopo il suo (re)inserimento nel main event di WrestleMania 35 e molto altro ancora.

WWE 8 WWEWWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Charlotte Flair vs Becky Lynch

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Charlotte Flair vs Becky Lynch (2)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Charlotte Flair vs Becky Lynch (3)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Charlotte Flair vs Becky Lynch (4)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Charlotte Flair vs Becky Lynch (5)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Charlotte Flair vs Becky Lynch (6)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Charlotte Flair vs Becky Lynch (7)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Charlotte Flair vs Becky Lynch (8)

Chiudi 1 di 8

WWE News, Highlights SmackDown after Fastlane

Come al solito tanta carne al fuoco nella puntata di SmackDown del 12 marzo 2019 e tante WWE News e Highlights che vi racconteremo come sempre qui, su WWE-ek SmackDown, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it.

Shane McMahon spiega il tradimento a The Miz

Shane-O-Mac spiega perché ha attaccato The Miz di fronte al padre a WWE Fastlane e dice a The A-Lister che si affronteranno WrestleMania in modo che poi possa condividere un momento con suo padre, il signor McMahon.

Incursione del New Day nell'8-Man Tag team Match

Questo Eight-Man Tag Team Match si ferma quando The New Day arriva in cerca di vendetta su Sheamus, Cesaro, Rusev e Nakamura.

Randy Orton vuole distruggere "The House that AJ Styles Built"

Quando AJ Styles rifiuta di arrendersi, The Viper avverte The Phenomenal che andrà incontro a una punizione.

Asuka vs Sonya Deville

Dopo che la sua interferenza ha portato alla sconfitta di Mandy Rose a Fastlane, Sonya Deville cerca di sconfiggere The Empress of Tomorrow.

Confronto tra Becky Lynch e Charlotte Flair

Nuovo confronto tra Becky Lynch e Charlotte Flair dopo che The Man ha staccato il suo biglietto per WrestleMania 35.

Rey Mysterio e R-Truth vs Samoa Joe e Andrade

I concorrenti Fatal 4-Way Match per la United States Championship a WWE Fastlane si dividono in coppie per un incontro che termina nel caos.

Daniel Bryan e Rowan vs Kevin Owens e Mustafa Ali

KO e Mustafa Ali si uniscono per affrontare il campione WWE e il suo "pari intellettuale", Rowan.

Vince McMahon pone le condizioni a Kofi Kingston

Per ottenere un WWE Championship Match a WrestleMania 35, Kofi Kingston dovrà superare la più grande sfida della sua carriera.