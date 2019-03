Il servizio di cloud gaming targato Sony sbarca anche in Italia: oltre 600 titoli in catalogo tra PS2, PS3 e PS4, e saranno disponibili anche su PC.

di Massimiliano Rincione - 13/03/2019 11:35 | aggiornato 13/03/2019 15:40

PlayStation Now è finalmente arrivato in Italia. Ci sono voluti oltre cinque anni per far sì che il servizio di cloud gaming targato Sony sbarcasse nel Bel Paese, e questo a causa delle avverse condizioni infrastrutturali della nostra nazione: la diffusione a rilento della banda larga nella totalità del territorio, d'altronde, ha permesso soltanto adesso alla software house di presentarsi con il suo nuovo servizio.

Ma cosa è PlayStation Now? Semplice: una piattaforma che rende disponibili e fruibili anche in cloud oltre 600 titoli tra PS4, PS3 e PS2. Ciò vuol dire che non vi sarà l'obbligo di scaricare il titolo desiderato, ma che verrà offerta l'opportunità di giocarlo online con un meccanismo simile a quello che permette ai portali di streaming la fruizione dei propri contenuti. Giocando senza scaricare sarà possibile ottenere una definizione di 720p, con i salvataggi in game che saranno comunque disponibili sulla propria PS4. Usufruendo del download, invece, si avrà accesso ai contenuti aggiuntivi del titolo, all'HDR e anche al 4K.

Grandissima novità, inoltre, per quanto riguarda i gamer da PC, che se lo vorranno potranno usufruire di PlayStation Now direttamente dai propri terminali collegando un output joypad compatibile con il sistema. Ciò vuol dire che anche chi non possiede materialmente una consolle Sony potrà comunque godersi le esclusive della software house, con una definizione a 720p e salvataggi in cloud ma senza accesso ai contenuti aggiuntivi. Per quanto riguarda i titoli disponibili, che ovviamente si espanderanno di mese in mese, è ovvio come sia impossibile aspettarsi di giocare a Resident Evil 2 o a Red Dead Redemption 2 a poche settimane dal rilascio sul mercato. Di contro però ci sono diversi titoli alquanto interessanti come Uncharted 3, NBA 2K18, Battlefield 4, Metal Gear Solid 4, Mortal Kombat X, Sniper Elite 4 e Bloodborne, a cui si aggiungono una serie di perle delle generazioni precedenti come Heavy Rain e The Last of Us.

Sony Alcuni dei titoli presenti su PlayStation Now.

Quanto costa PlayStation Now?

Il servizio PlayStation Now, che richiederà come requisito minimo una connessione ADSL da 5 mega, sarà sottoscrivibile in maniera mensile a 14,99€, o in forma annuale a 99,99€. Per giocare online ai titoli del PSNow non sarà necessario vantare anche un abbonamento PSPlus, che invece resterà imprescindibile qualora si volesse giocare a tutti gli altri titoli.