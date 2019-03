Il portoghese sempre più primatista di marcature in Champions: Messi insegue a 106. E l'Atletico è stato colpito per la 25esima volta dalla sua 52esima tripletta in carriera.

di Luca Guerra - 13/03/2019 08:04 | aggiornato 13/03/2019 08:13

Una notte da eroe: è quella che Cristiano Ronaldo ha consegnato a se stesso e alla Juventus. Nel 3-0 all'Atletico Madrid ci sono i tre graffi del portoghese. E pensare che qualcuno gli aveva rimproverato il fatto di aver segnato un solo gol nelle sei precedenti uscite con la maglia bianconera in Champions League. La tripletta ai Colchoneros è la 52esima in carriera per CR7 tra club e Nazionale, una serie inaugurata il 12 gennaio 2008 in un Manchester United-Newcastle. Numeri da leggenda.

Con il tris all'Atletico, i centri di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus sono diventati 24 in stagione: 19 in campionato, 4 in Champions League e uno - decisivo - in Supercoppa italiana contro il Milan. L'ultima tripla, invece, risaliva al 15 giugno 2018: prima partita dei Mondiali di Russia per il suo Portogallo, un 3-3 contro la Spagna che aveva emozionato tutti gli amanti del pallone e portato CR7 nell'Olimpo dei calciatori andati a segno in quattro edizioni della Coppa del Mondo insieme a Pelé, Miroslav Klose e Uwe Seeler. Le reti totali in carriera sono 687 spalmate su 955 partite ufficiali: 5 con lo Sporting Lisbona, 118 con il Manchester United, 453 con la maglia del Real Madrid, 87 con il Portogallo e appunto le 24 con la Juventus.

Non finisce qui: la notte dello Stadium contro l'Atletico Madrid cancella l'eco della stagione 2005/2006, l'unica nella quale sotto il punto di vista realizzativo aveva fatto peggio che con la Juventus nelle prime sei uscite (0 reti con il Manchester United), e porta a quota 125 - di cui 124 nella fase finale - le reti realizzate da Cristiano Ronaldo in Champions League. Nessuno come lui. Messi, per citare il secondo in classifica, insegue a quota 106.

Getty Images Champions League, la festa di Cristiano Ronaldo dopo il 3-0 all'Atletico Madrid con la Juventus

Juventus, che Cristiano Ronaldo: Atletico punito per la 25esima volta

Cristiano Ronaldo non è "solo" il re delle marcature nella massima competizione continentale per club. L'asso portoghese rappresenta anche un autentico spauracchio per l'Atletico Madrid, avversario contro il quale ha segnato - tra Real Madrid e Juventus - 25 gol in 33 presenze in carriera. Solo il Siviglia (27) è stato punito più volte dal numero 7. Numeri ottenuti giocando 2952 minuti contro i Colchoneros, colpiti in media una volta ogni 118 minuti. Di questi centri, 11 sono arrivati al Santiago Bernabeu, 10 al Vicente Calderon, uno all'Estadio Da Luz di Lisbona nella finale della Champions League 2013/2014 e tre all'Allianz Stadium.

Getty Images Champions League, Cristiano Ronaldo festeggiato dai compagni dopo il tris all'Atletico Madrid

Il bilancio di Cristiano Ronaldo contro l'Atletico Madrid diventa ancor più positivo se si guarda alle sfide giocate in Champions League. Otto gli incroci con i Colchoneros, con due sconfitte. Il 2-0 dell'andata degli ottavi di questa edizione era infatti stato preceduto dal 2-1 nella semifinale di ritorno del 2017. In entrambi i casi i successi sono stati vanificati da CR7. Anche due anni fa, come allo Stadium, era stata una tripletta di Cristiano - arrivata però nell'andata del Bernabeu - a consegnare la finale al Real. Curiosità: CR7 non ha ancora segnato al Wanda Metropolitano, dove ha giocato la sfida di andata degli ottavi di finale e prima ancora era sceso in campo nello 0-0 del 18 novembre 2017 in Liga. La finale della Champions League 2018/2019 si giocherà proprio lì. Facile immaginare che l'uomo dei record abbia voglia di sfatare il tabù entro la fine della stagione. A Torino, sponda Juventus, ora ci sperano. Lui la sua ricetta l'ha esposta su Instagram: "Uno per tutti e tutti per uno".

Cristiano Ronaldo in pillole

Elencare tutti i record dell'unico calciatore al mondo in grado - tra le altre cose - di segnare in tre finali di Champions League, di battere il primato di reti con la maglia del Real Madrid ed esultare per 11 partite di fila in Champions, è davvero ardua. Ma ecco alcuni dei numeri di Cristiano Ronaldo in pillole: