Le emozioni che mi regala questo incredibile sport sono ineguagliabili.. mi fa sentire vivo , mi fa saltare di gioia , rende tutta la mia vita così bella e l'ho capito fin da subito! appena nato ho capito che avrei vissuto per il calcio che avrei dato tutta la mia vita per realizzare il mio sogno confidato ai tempi , quando ero ancora un bambino , alla mia grandiosa famiglia. A 4 anni ho messo i piedi per la prima volta in quel rettangolo verde e da lì è iniziato il mio viaggio.. e come ogni viaggio ci sono sempre difficoltà da superare mettendosi in gioco ogni singolo giorno. Sono cresciuto con la dedizione del lavoro, e so per certo che con il lavoro e la forza di volontà si possono raggiungere i propri obbiettivi. Volevo ringraziare tutti per i bei messaggi che mi mandate ogni giorno siete unici!!! #football