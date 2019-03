La società di De Laurentiis si complimenta su Twitter con la squadra di Allegri.

13/03/2019 01:19 | aggiornato 13/03/2019 01:24

Tutti in piedi per Cristiano Ronaldo. Tutti in piedi per la Juventus. Serviva un'impresa ai bianconeri dopo la sconfitta per 2-0 maturata all'andata. E un'impresa in piena regola è stata compiuta. All'Allianz Stadium, la squadra di Allegri s'è imposta 3-0 grazie alla tripletta del numero 7 portoghese e ha strappato il pass per i quarti di finale di Champions League.

In queste ore piovono complimenti sulla Juventus da ogni parte dal mondo. Anche da chi non ti aspetteresti, da un eterno rivale come il Napoli. Che sul proprio account Twitter ha scritto: "Complimenti alla Juventus! Una grande prestazione". Poche ma significative parole.

C'è da scommettere che anche la Juventus farà i complimenti alla formazione di Ancelotti se questa - come molto probabile - dovesse accedere ai quarti di Europa League eliminando il Salisburgo. All'andata al San Paolo è finita 3-0 per gli azzurri, stavolta non dev'esserci spazio per nessuna rimonta.