Juventus, serata da tifoso per Douglas Costa: ecco la sua esultanza

L'esterno brasiliano, ai box per un problema muscolare, era in tribuna per Juve-Atletico: al 3-0 di Ronaldo, ha esultato con un gesto poco elegante rivolto alla panchina spagnola.

13/03/2019 11:28 | aggiornato 13/03/2019 13:35

L'ennesimo stop in una stagione maledetta. Douglas Costa si è fermato ancora, un infortunio in allenamento gli ha impedito di scendere in campo contro l'Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di Champions League. Così l'esterno brasiliano si è limitato a fare tappa all'Allianz Stadium per vestire i panni del tifoso. In tribuna al suo fianco c'erano anche gli altri infortunati Cuadrado e Barzagli, oltre allo squalificato Alex Sandro. Sono loro i protagonisti di un video che sta circolando in queste ore sul web. I giocatori bianconeri sono ripresi durante l'esultanza successiva al gol del 3-0 di Cristiano Ronaldo. Il portoghese prende la mira, spiazza Oblak e lo Stadium impazzisce. Gridano e ballano anche Cuadrado, Barzagli e Alex Sandro, mentre Douglas Costa si rivolge verso la panchina dell'Atletico Madrid con le mani sulle parti basse. Insomma, dopo il Cholo Simeone e Cristiano Ronaldo, anche l'ex Bayern mostra "los huevos".