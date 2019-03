Spunta un labiale del portoghese rivolto ai tifosi dei Colchoneros.

13/03/2019 21:07

Non solo l'esultanza mostrando "los huevos" come Diego Pablo Simeone all'andata. Spunta un altro video di Cristiano Ronaldo, autore di una meravigliosa tripletta nel 3-0 con cui la Juventus ha battuto l'Atletico Madrid strappando il pass per i quarti di finale di Champions League.

Nel filmato si vede il fuoriclasse portoghese esultare dopo il rigore trasformato che è valso la qualificazione. Tutti i compagni di squadra lo raggiungono, poi lui si rivolge verso lo spicchio occupato dai tifosi dei Colchoneros e urla: "Hijos de puta".

Una frase che non ha certamente bisogno di traduzione. Una reazione che è la conseguenza di quanto successo all'andata al Wanda Metropolitano, quando CR7 fu insultato pesantemente per tutta la partita. In Spagna reagì mostrando la mano aperta per ricordare le cinque Champions League vinte in carriera.