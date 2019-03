La compagna del fuoriclasse portoghese, presente sugli spalti dell'Allianz Stadium, si è lasciata andare a un pianto liberatorio dopo il rigore del 3-0 trasformato da CR7.

13/03/2019 09:48 | aggiornato 13/03/2019 16:53

Lo scatto di Federico Bernardeschi, la spinta ingenua del neoentrato Correa e il rigore assegnato da Kuipers. Poi Cristiano Ronaldo va a prendersi il pallone, lo deposita sul dischetto e con freddezza lo insacca in rete. La Juventus va sul 3-0, l'Atletico Madrid è a terra. L'Allianz Stadium impazzisce di gioia, ma c'è anche chi versa lacrime per la troppa felicità.

È Georgina Rodriguez, compagna del fuoriclasse portoghese che non poteva perdersi una partita simile. La sua dolce metà ha appena segnato una tripletta, mettendo dentro il pallone che vale la qualificazione ai quarti. Non ce la fa a trattenere l'emozione e così si lascia andare a un pianto liberatorio, prontamente immortalato dalle telecamere di Sky Sport.

Poi su Instagram la modella argentina pubblica una foto di Crisitano Ronaldo da bambino e accompagna l'istantanea con questo messaggio: "Questo 3-0 non te lo porta via nessuno. Te lo meriti, non per i 3 gol di stasera. Te lo meriti per la tua dedizione, per quello che riesci a conquistare nel club in cui ti trovi. Sei un tracinatore. Il Karma esiste. Dio sa, Dio te lo dà, perché il mondo del calcio è tuo. Ti amiamo. Cristianito, Mateo, Eva, Alana, Georgina".