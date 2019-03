Era il più atteso all'Allianz Stadium e si è presentato puntualissimo all'appuntamento. Cristiano Ronaldo ha trascinato la Juventus con una tripletta ai quarti di finale di Champions League, eliminando l'Atletico Madrid che all'andata s'era imposto per 2-0.

Il fuoriclasse portoghese ha aperto le marcature nel primo tempo con un meraviglioso colpo di testa, poi si è ripetuto nella ripresa.

Il tris è arrivato nel finale, su calcio di rigore procurato da Federico Bernardeschi. Al termine della partita il numero 7 bianconero ha parlato così ai microfoni di Sky Sport:

Forse la Juventus mi ha preso proprio per notti come queste, io voglio aiutarli. Vogliamo vincere tutti insieme. Per me è stata una serata davvero speciale, è andata come doveva andare

CR7 ha proseguito:

Non è stata una grande serata solo per i miei tre gol, ma per tutta la squadra. Questa è la mentalità che serve in Champions League, non abbiamo vinto ancora niente ma dobbiamo andare avanti così. L'Atletico Madrid è forte, ma noi abbiamo dimostrato di essere ancora più forti. Il prossimo avversario ai quarti? Pensiamo passo dopo passo, per la finale è ancora presto