Triplice fischio, la Juventus vince 3-0 e vola ai quarti di Champions League. L'Atletico Madrid è eliminato, il Cholo Simeone si arrende. Inizia la festa del popolo bianconero, i giocatori di Allegri ballano e cantano sul prato verde. Si meritano tutti gli onori del caso per un'impresa consegnata alla storia del calcio.

Iniziano le interviste post-partita, ai microfoni di Sky Sport si presenta Joao Cancelo che è stato uno dei protagonisti assoluti della gara. Insieme a Leonardo Spinazzola, il portoghese è stato la mossa vincente di Allegri, arando la fascia senza soluzione di continuità.

Cancelo ha gli occhi lucidi quando inizia a parlare, sembra particolarmente emozionato. Ed è proprio così. Il motivo si capisce quando inizia a parlare del match appena concluso e dedica la vittoria al connazionale Joao Mario, suo compagno nella Nazionale portoghese e ai tempi dell'Inter:

Io penso solo a lavorare per migliorare, la partita di oggi è stata importante per me e soprattutto per la Juve che è ai quarti di Champions League. Bernardeschi? Mi facilita il lavoro, è un grande calciatore. Ripeto, io faccio di tutto per aiutare la squadra e questa è la cosa più importante. Adesso testa bassa e pedalare, questa è la prima cosa che mi hanno insegnato quando sono arrivato in Italia