Il titolo azionario dei bianconeri ha toccato il +24% prima di essere momentaneamente sospeso. Merito della vittoria contro l'Atletico e di Cristiano Ronaldo.

di Andrea Bracco - 13/03/2019 16:11 | aggiornato 13/03/2019 16:16

La vittoria nell'ottavo di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid rappresenta un successo a tutto tondo per la Juventus. La società bianconera è sempre più in rampa di lancio, perché se in campo gli uomini di Massimiliano Allegri regalano grandi soddisfazioni ai propri tifosi, anche in Borsa le quotazioni del club salgono vertiginosamente. I capolavori di Cristiano Ronaldo rendono alla società un +24% sul titolo azionario del club, schizzato in alto fino a toccare il valore di 1,58 euro per singola azione.

A quel punto il titolo è stato momentaneamente sospeso per eccesso di rialzo, per poi essere rimesso sul mercato dopo alcuni minuti di pausa andando a toccare un +18% di tutto rispetto, tornando ai livelli del mese di gennaio ma ancora lontano dal record massimo di settembre 2018, quando gli effetti per l'arrivo del fenomeno portoghese erano ancora freschi.

Tutto ciò offre una ricaduta economica importante anche rispetto alla semplice quantificazione degli introiti che la società metterà a bilancio alla fine di questa campagna di Champions League: più lungo sarà il percorso portato avanti dalla Juventus e maggiori saranno i guadagni, che già in questo momento - con l'accesso ai quarti di finale - aumentano di 16 milioni di euro tra incassi al botteghino e premi UEFA.

Getty Images

Juventus, la borsa impazzisce: titolo azionario sospeso per eccesso di rialzo

La solidità e la crescita del titolo azionario dipendono anche e soprattutto dalla tripletta di CR7, un asset societario attorno al quale il club bianconero sta costruendo un vero e proprio impero economico, varato su piano quinquennale da Andrea Agnelli e da tutto il management che ruota attorno alla Juventus. Più precisamente, superare gli ottavi di finale di Champions League permette alla società di portarsi a casa 10,5 milioni di euro come premio qualificazione, 4,9 milioni di euro di incassi al botteghino e 1 milione di euro derivante dal market pool legato al numero di partite giocate nel massimo torneo internazionale europeo.

A oggi gli incassi derivanti solo dalla campagna continentale toccano gli 80 milioni di euro circa, senza contare però la parte riguardante il market pool. In caso di vittoria finale, i ricavi potrebbero arrivare fino a 130 milioni di euro escluse le entrate portate dalla vendita dei biglietti e dai servizi hospitality. Una cifra considerevole, utile alla Juventus per appesantire meno le perdite nel prossimo bilancio dovute alle spese effettuate nella scorsa sessione di calciomercato, che ha lasciato in eredità un aumento del 35% degli stipendi e del 47% degli ammortamenti.

La Juventus è in perdita, ma arrivare in fondo alla Champions League potrebbe rivelarsi un'ottima soluzione per unire l'utile al dilettevole. Vincere e contestualmente far respirare le casse societarie: è questo l'obiettivo principale di un club che sta assumendo sempre di più una forma europea, come testimoniano anche le tante iniziative legate all'espansione del brand. L'aumento del fatturato, al quale dovrebbe contribuire anche l'acquisto di Cristiano Ronaldo, sarà una logica conseguenza e permetterà alla società di diventare sempre più competitiva a livello internazionale, con conseguente valorizzazione del marchio. Il processo di crescita, come testimonia il mercato azionario, è appena iniziato.