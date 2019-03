A post shared by Leonardo Bonucci (@bonuccileo19) on Mar 12, 2019 at 3:01pm PDT

Tante cose che sono state dette ci hanno fatto male a livello umano. Credo sia normale poi dare qualcosa di più in queste situazioni. L'obiettivo è ovviamente vincere la Champions League, ma ora pensiamo alla partita di campionato contro il Genoa. Stiamo attento, dopo una partita simile si può perdere di vista l'obiettivo. Il calcio è questo, tutti aspettano l'errore. Ma l'allenatore e la squadra sono grandi abbastanza per farsi scivolare addosso qualsiasi cosa

Abbiamo avuto quattro occasioni da rete e abbiamo segnato tre gol, all'andata era successa la stessa cosa ma loro ne avevano fatti solo due. Ci abbiamo messo i coglioni, cosa che a Madrid non avevamo fatto. Stasera le loro assenze pesavano (Diego Costa su tutti, ndr), ma anche le nostre assenze non erano da meno. Stasera lo Stadium è stato il dodicesimo uomo

Questa è una grande serata per il popolo juventino. Dopo la partita d'andata c'era chi stava già festeggiando, ma noi abbiamo risposto sul campo come sempre. Se ne sono dette tante, ma la Juve risponde con i fatti

