Il Cholo aveva imposto un "divieto" all'attaccante spagnolo prima del fischio d'inizio.

13/03/2019 11:22 | aggiornato 13/03/2019 11:27

Retroscena di una notte passata alla storia. La Juventus ha strapazzato l'Atletico Madrid vincendo 3-0 nel ritorno degli ottavi di Champions League e strappando il pass per i quarti. Tra la fila dei Colchoneros hanno deluso tutti, a cominciare dal grande ex Alvaro Morata che tornava per la prima volta allo Stadium da avversario. L'attaccante spagnolo ha avuto solo un'occasione per segnare, nel primo tempo, quando Bonucci se l'è fatto scappare e lui di testa non ha inquadrato lo specchio della porta. Poi il nulla.

Emre Can, Chiellini e Bonucci lo hanno neutralizzato impedendogli di rendersi ancora pericoloso. Intanto si viene a sapere che - come riportato da Sky Sport - prima del fischio d'inizio Morata avrebbe voluto salutare i suoi ex compagni di squadra e quei tifosi con cui ha condivisio tantissime gioie, ma una persona gliel'ha vietato: Diego Pablo Simeone.

Già, l'allenatore dei Colchoneros gli ha detto di limitare foto, saluti e quant'altro al giorno prima della gara, per restare così concentrato al massimo e non avere alcun tipo di distrazione. Il Cholo voleva che il suo bomber pensasse solo alla partita, a segnare e a passare il turno. Un "piano" che non ha funzionato.