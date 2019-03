Una serata per cuori forti. La Juventus ha battuto 3-0 l'Atletico Madrid all'Allianz Stadium e ha strappato il pass per i quarti di finale di Champions League. Tra i protagonisti assoluti, oltre al marziano Cristiano Ronaldo autore di una tripletta, merita una menzione il capitano dei bianconeri Giorgio Chiellini.

Un guerriero, un leone, un muro contro cui hanno sbattuto i Colchoneros che si sono fatti malissimo. Ne sa qualcosa Alvarto Morata, che ha avuto solo un'occasione da gol in tutta la partita. I due ex compagni di squadra si sono anche affrontati a brutto muso dandosi manate e spintoni.

Dopo l'ennesimo duello, il numero 3 è caduto a terra accentuando notevolmente il contatto. Una sceneggiata che non è piaciuta a Paolo Condò, giornalista di Sky Sport che nel post-partita ha dichiarato:

Chiellini è un guerriero, e i guerrieri le danno e le prendono senza fare sceneggiate. Lui ne ha fatte due, una dopo un contatto con Morata e una nel finale dopo uno scontro con Correa. Certe cose non mi piacciono, sembrava che qualcuno lo avesse colpito e così non era. Deve stare attento perché poi gli arbitri ti prendono di mira e non ti credono più quando le botta sono vere. Un campione come lui dovrebbe risparmiarsi certe sceneggiate, peraltro inutili in un calcio ormai ipertelevisivo