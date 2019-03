All'intervallo il portoghese ha caricato i compagni uno ad uno e ha parlato con l'arbitro Kuipers del gol annullato dopo 3' a Chiellini. Anche così ha fatto vincere la Juve.

13/03/2019 16:01 | aggiornato 13/03/2019 16:12

Il successo si costruisce nei minimi dettagli. Con le parole, con i fatti, con gli atteggiamenti. Prendete Cristiano Ronaldo, che ieri sera ha segnato una straordinaria tripletta (la 52esima della sua carriera) e ha trascinato la Juventus ai quarti di finale di Champions League, eliminando l'Atletico Madrid di Simeone.

All'intervallo della partita, sul risultato di 1-0 per i bianconeri, il fuoriclasse portoghese è stato ripreso mentre incoraggiava i suoi compagni uno ad uno (lo aveva fatto a lungo anche nel pre-partita). Poi si è avvicinato all'arbitro Bjorn Kuipers per chiedere lumi sul gol annullato a Giorgio Chiellini dopo appena 3'.

CR7 dice di aver preso il pallone e di non aver caricato Oblak, ma sa che in realtà ha commesso fallo. E infatti resta in silenzio, ascolta la spiegazione del fischietto olandese e gli dà una pacca sulla spalla, come a dargli ragione e ad ammettere la sua colpevolezza. Quello che è successo nella ripresa è storia nota.

Cristiano Ronaldo ai microfoni della Uefa: "Che serata fantastica!"

Nel post-partita, ai microfoni della Uefa, Cristiano Ronaldo ha dichiarato: