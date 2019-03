Gli Azzurri tornano in campo per cominciare il cammino verso Euro 2020. Novità tra i convocati: prima chiamata per Izzo, ci sono Kean e Spinazzola.

di Andrea Bracco - 13/03/2019 15:08 | aggiornato 13/03/2019 15:13

La bellissima vittoria della Juventus sull'Atletico Madrid con tanto di passaggio ai quarti di finale non è solo una buona notizia per i tifosi bianconeri, ma anche per l'Italia. Negli ultimi mesi la squadra di Allegri è finalmente tornata a mettere molta carne al fuoco per quanto riguarda l'impiego di giocatori italiani, una bella novità considerato che nelle ultime tornate di convocazioni l'opinione pubblica aveva più volte fatto notare come la miglior squadra del nostro movimento desse un apporto marginale alla Nazionale.

Roberto Mancini ne ha preso atto e, in vista delle qualificazioni a Euro 2020, potrebbe pensare di tornare a pescare a piene mani dalla Juventus. Quella che sta studiando il ct è una squadra ancora in fase embrionale e l'obiettivo dichiarato dallo stesso Mancini sarebbe quello di individuare al più presto un nucleo centrale da plasmare a suo piacimento. Per questo, vista anche l'importanza delle partite, sarà fondamentale puntare su giocatori pronti sin da subito, possibilmente in buono stato di forma.

L'Italia scenderà in campo il 23 e il 26 marzo, quando affronterà rispettivamente Finlandia e Liechtenstein nell'inizio del suo cammino che, si spera, possa portare gli Azzurri a rigiocare un torneo internazionale dopo il doloroso fallimento di Russia 2018. Nonostante stia già trapelando la possibile lista delle convocazioni, che però verrà ufficializzata solo alla fine del prossimo turno di campionato, lo staff della Nazionale sta valutando proprio in questi giorni il da farsi, prendendo atto che ci saranno sicuramente da valutare le situazioni legate a Chiesa e Zaniolo, entrambi in forte dubbio e possibili assenti al pari di Pellegrini.

Italia, il bianconero torna di moda: chiamata in vista per Spinazzola e Kean

E allora ecco che nella prossima lista azzurra potrebbero esserci addirittura sette calciatori della Juventus: oltre a Rugani, l'unica "riserva", faranno parte del gruppo Chiellini, Bonucci, Perin, Bernardeschi, Kean e Spinazzola. Questi ultimi rappresentano la vera grande novità di un'Italia che non può assolutamente non considerare le ottime prove offerte ultimamente da entrambi. Se per il terzino sinistro la chiamata poteva sembrare scontata viste le recenti prestazioni, quella del centravanti classe 2000 sorprende parecchio, visto che in origine Kean sarebbe dovuto rimanere in under 21 a disposizione di Di Biagio.

Invece l'attaccante si unirà alla selezione maggiore in occasione del secondo match, quello contro il Liechtenstein che si giocherà allo Stadio Tardini di Parma. L'attacco è il reparto che preoccupa comunque di meno Roberto Mancini, indaffarato in queste ore a risolvere l'ormai abituale rebus legato a Mario Balotelli: Super Mario verrà convocato? Difficile dirlo: al momento il ct lo ha messo in standby in attesa di rivederlo al 100%, ma a Marsiglia l'ex milanista sembra essere tornato in grande spolvero. Poco male, perché Quagliarella e Pavoletti dovrebbero farne le veci senza particolari problemi.

Confermata anche l'indiscrezione su Vincenzo Grifo, attaccante che intriga tutto lo staff azzurro. Fuori, invece, Andrea Belotti e Simone Zaza: i due attaccanti del Torino sono in ripresa ma per il momento partono molto dietro nelle gerarchie di squadra. A centrocampo dovrebbe trovare spazio anche Roberto Gagliardini, rinvigorito dopo l'ottima prova contro la Spal condita da un gol. In difesa, infine, arriva la prima convocazione per Armando Izzo, premiato per la stagione super che sta dispuntando quest'anno.

In questi giorni si risolverà definitivamente anche il discorso sul vice di Mancini: la corsa a due è tra Gianluca Zambrotta e Attilio Lombardo: quest'ultimo ha già condiviso con l'attuale commissario tecnico l'avventura al Manchester City, prima di diventare il braccio destro di Sinisa Mihajlovic. L'ex juventino sarebbe in vantaggio, ma al momento il suo ruolo sindacale nella AIC non gli permette di mettersi a disposizione della federazione.

Possibili convocati per le qualificazioni a Euro 2020 (23-26 marzo 2019)