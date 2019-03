L'argentino continua a non allenarsi col gruppo e potrebbe finire sotto i ferri: c'è la possibilità che non veda più il campo fino alla fine dell'annata.

di Daniele Minuti - 13/03/2019 09:25 | aggiornato 13/03/2019 09:29

La settimana appena iniziata può essere quella decisiva per la stagione dell'Inter: giovedì sera ci sarà la partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l'Eintracht Francoforte (dopo lo 0-0 dell'andata) e domenica ci sarà il derby contro il Milan che potrebbe essere decisivo per la corsa alla qualificazione in Champions League. E tutto questo potrebbe avvenire senza Mauro Icardi in campo.

Lo strappo fra la società nerazzurra e l'attaccante argentino non è ancora ricucito, nonostante Spalletti abbia grande bisogno del suo numero 9 in particolare nella partita contro il club tedesco visto che non ci sarà Lautaro Martinez, squalificato.

Le parole di Marotta nel weekend mostravano ottimismo ma al momento il ritorno di Icardi con l'Inter sembra sempre più lontano. E secondo le ultime indiscrezioni, l'ex centravanti della Sampdoria potrebbe addirittura aver chiuso la stagione in anticipo.

Getty Images Inter, Icardi potrebbe operarsi al ginocchio

Inter, Icardi si opera: stagione finita per lui?

La notizia arriva dal Corriere dello Sport che rivela come Icardi sia sempre più propenso a operarsi per risolvere i problemi al ginocchio che ufficialmente lo tengono fuori dal campo dalla partita di campionato in casa del Parma giocata lo scorso 9 febbraio.

La sensazione è che si continui ad andare al muro contro muro e che l'argentino voglia ancora un incontro con il presidente Steven Zhang, summit che però gli viene ancora negato. Il massimo dirigente nerazzurro sarà a Milano in vista del derby ma per ora non è stato ancora fissato un appuntamento fra i due.

Zhang spinge perché sia Marotta a risolvere la situazione e nel modo più celere possibile, ma Icardi non molla e sembra convinto a scegliere l'opzione intervento chirurgico. Che di fatto chiuderebbe la sua stagione e certificherebbe il suo addio all'Inter. Addio che poi andrà gestito dalla società, ormai quasi rassegnata a veder partire il suo numero 9 nella sessione estiva di calciomercato nonostante la proposta di rinnovo contrattuale sia sempre sul tavolo.