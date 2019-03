Vigilia di Inter-Eintracht Fraconforte, ritorno degli ottavi di Europa League. All'andata è finita 0-0, i nerazzurri devono quindi vincere per accedere ai quarti. Alla vigilia della sfida ha parlato Luciano Spalletti, che ha avuto modo di fare anche i complimenti alla Juventus per l'impresa compiuta contro l'Atletico Madrid:

Poi si è concentrato sulla sua Inter:

Non mi lamento per le assenze, le lamentele non mi fanno qualificare. Saremo in undici, come sempre. Avremo tutti i mezzi per vincere la partita. Keita Balde sta bene, Brozovic è tra i convocati ma andrà in panchina. Ci aspettano settimane decisive, i ragazzi devono capirlo. Non parlo di chi manca, spesso si tende a credere che manchino i migliori. Chi giocherà sarà la nostra forza. Chi non riesce a trovare motivazioni rimane un mediocre. E al derby col Milan non pensiamo, l'importante è l'Europa League. Sono però contento che domenica ci sarà Gattuso in panchina