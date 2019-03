Segna un tripletta, riempie di forza e fiducia i compagni, fa una paura tremenda agli avversari. CR7 nella partita contro l’Atletico dimostra di essere il miglior giocatore al mondo.

di Jvan Sica - 13/03/2019 00:42 | aggiornato 13/03/2019 00:51

“Forse per questo la Juventus mi ha messo sotto contratto”. Poche parole, dette al microfono di Sky Sport a fine partita, sintetizzano il valore, la personalità e le "huevos" di un calciatore e di un uomo che in queste partite sull’orlo del burrone riesce sempre ad essere decisivo, riaffermando ancora una volta di essere il migliore giocatore del mondo.

Cristiano Ronaldo ha fatto tre gol, ha avuto una presenza in campo che metteva paura solo a sentirla nell’aria, ha dato un apporto determinante in tutta la regia offensiva e un boost di personalità diffuso nella squadra, dopo aver fatto crescere a vista d’occhio in una stagione di convivenza giocatori come Bernardeschi, Cancelo, Emre Can, tutti diventati di un altro livello rispetto a quello che erano fino a questo momento.

Contro l’Atletico Madrid ha dimostrato nella maniera più semplice possibile che i grandi campioni vivono per queste gare e vogliono non solo giocarle, per dimostrare la loro bravura e forza, ma anche deciderle, senza arrendersi di fronte ai tanti ostacoli che gli avversari gli mettono davanti. Questa sera Cristiano Ronaldo è diventato un Re, che vuole ancora una volta conquistare il suo regno, la Champions League.

Getty Images Dopo i problemi anche tattici dell’andata, Allegri ha saputo creare la squadra perfetta per far esaltare il suo campione, Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo Superstar, distrugge l’Atletico Madrid con una tripletta

Nella partita di andata al Wanda Metropolitano, Allegri era andato in confusione tattica, giocando con Dybala mezzapunta, assolutamente non tagliato per quel tipo di posizione. Insieme a questo però c’era stato un problema molto più grande. Simeone, grazie al lavoro dei due centrali e di Thomas, era riuscito a far giocare spalle alla porta Cristiano Ronaldo, spingendolo sugli esterni per disinnescarlo.

Oggi Allegri, con Emre Can che aiutava Pjanic nella costruzione, creando un gioco più fluido, e con Bernardeschi da numero 10, bravissimo nel giocare fra le line, ha permesso a Cristiano Ronaldo di giocare come voleva, molto più libero, senza l’aggressione costante degli avversari.

Queste condizioni create alla perfezione per far esaltare il grande campione, sono state non solo comprese da CR7, che ha fatto tesoro di ogni movimento dei compagni, ma sono state anche l’innesco per far deflagrare tutto il talento e la forza del portoghese.

In questa partita Cristiano Ronaldo non ha solo deciso il risultato con una tripletta, ma ha infuso in tutti i compagni un approccio differente a gare del genere. In queste due settimane, fra andata e ritorno, ne ha cambiato la testa, facendo credere a tutto l’ambiente che il recupero è sempre possibile quando hai il migliore dalla tua parte.

E nonostante nella Juve ci siano campioni con un’enorme esperienza alle spalle, che hanno già giocato finali di Champions League, finali di Europei e Mondiali con le Nazionali, tutti hanno guardato solo in direzione di Cristiano Ronaldo, che accendeva la folla ad ogni tocco di palla e impauriva gli avversari, dimostrando una tracotanza atletica e di atteggiamento che ha fatto brillare un’intera squadra.

Fabio Caressa in telecronaca, quando non riusciva più a trovare aggettivi per definirlo, lo ha chiamato Re. E Cristiano Ronaldo è davvero il Re della Champions League, un regno che ha conquistato tre volte di seguito con il Real Madrid e che gli appartiene ancora.