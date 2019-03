La tripletta contro l'Atletico ha fatto scattare di nuovo la Ronaldo-mania. Social, stampa e avversari, tutti riconoscono la grandezza di CR7. Balotelli: "Non un amico, ma un campione assoluto".

di MarcoValerio Bava - 13/03/2019 01:25 | aggiornato 13/03/2019 01:31

Ronaldo domina. Cristiano Ronaldo regna. È il re della Champions League, il giocatore più decisivo di questa competizione, lo dicono i numeri e i dati. Nessuno ha mai segnato così tanto, nessuno ha realizzato le sue triplette, nessuno è mai stato così incisivo nella fase a eliminazione diretta. Dominatore dell'aria quando salta in testa a uno che del gioco aereo fa la sua specialità come Godin. O quando sovrasta un giocatore esperto come Juanfran.

Dominatore della terra quando con i tacchetti ben piantati nel terreno prende la rincorsa e scarica con forza inaudita un pallone pesantissimo che vale i quarti e un'impresa che per molti era impossibile. Ma niente è impossibile quando in squadra c'è lui.

La Juventus mi ha preso per questo.

Ha detto sorridendo con molto orgoglio al termine del match. Cristiano che alcune volevano già stanco della Juve dopo la sconfitta di Madrid e pronto a tornare proprio nella capitale di Spagna dove da poche ore si è inesediato di nuovo Zinedine Zidane che con CR7 aveva e ha un rapporto speciale. Ha cancellato i rumors sfornando una delle sue prove, una di quelle a cui ha abituato tutti in questi anni. Dando nuova luce a una stagione fino a ieri sì positiva, ma non eccezionale. Contro l'Atletico ha fatto l'extraterrestre. L'alieno in grado di cambiare un destino che sembra già scritto.

Cristiano Ronaldo, la notte del Re: "Nessuno come lui"

La tripletta che conduce la Juventus ai quarti di Champions è una sintesi perfetta delle sue qualità. Cristiano Ronaldo è un giocatore completo, segna in tutti i modi, ha doti da leader, sa caricarsi sulle spalle la squadra e sa trovare la giocata in ogni modo e in ogni momento. Il mondo è (di nuovo) ai suoi piedi. È un plebiscito quello che si scatena immediatamente dopo il triplice fischio di Kuipers. Sono tanti coloro che tributano un omaggio al Re. Primo tra tutti l'ex compagno Rio Ferdinand che su Twitter richiama il coro che i tifosi dello United dedicavano a Cristiano: "Viva Ronaldo!" e poi continua:

Mai avuto dubbi su questo ragazzo...

Riferimento alle polemiche post gara d'andata che si erano diffuse anche oltremanica. Tutto da godere è il post Instagram di Patrice Evra. Grande amico di Ronaldo e ancora legatissimo alla Juventus. Presente in tribuna allo Stadium, l'ex terzino ha ripreso il momento del rigore del 3-0 e dice prima che CR7 calci: "Dimostraci perché sei il più forte di tutti".

Gli fa eco anche Gary Lineker che sempre cinguettando esalta il fenomeno di Funchal. L'ex difensore di Tottenham e Barcellona riassume bene la partita contro l'Atletico.

Lo straordinario Cristiano fa quello che vuole.

Esulta al terzo gol un ex compagno di Ronaldo ai tempi di Manchester e un ex Juve come Edwin Van der Sar che tramite Twitter esprime la sua gioia per la tripletta dell'amico e il passaggio del turno di quella che fu per due stagioni la sua squadra. Claudio Marchisio che con Ronaldo non ha mai giocato, ma ha la Juventus ben stampata nel cuore si lascia andare: "Mamma mia Cristiano!". Mario Balotelli, in una Instagram story, tesse le lodi del portoghese rimarcando la sua capacità di essere sempre e comunque un trascinatore:

Non sarà un mio amico, però ha ri-dimostrato di essere un campione assoluto.

Ronaldo, Simeone sconsolato: "C'era da aspettarselo..."

Josè Fonte, compagno di nazionale, posta una foto di CR7 esultante e l'emoticon che indica di fare silenzio. Altra stoccata ai critici. È la notte di Cristiano e non poteva mancare una story di esaltazione anche della Nike, sponsor del giocatore, che parla di "Ronaldo mode activated". Mentre la pagina ufficiale della Champions League lo etichetta come "Hat-trick hero".

Le parole più sorprendenti, forse, arrivano però da Diego Pablo Simeone che ai microfoni di SkySport riconosce i meriti della Juventus, ma anche quelli di un giocatore che in tante occasioni gli ha fatto male ai tempi del Real e che per l'ennesima volta si è ripetuto. Quasi un incubo, ma il Cholo candidamente ammette:

Ronaldo è un campione, uno dei due giocatori più forti al mondo e quindi è da mettere in conto che giochi partite del genere. E segni tanti gol. Il suo gesto? Ha visto il mio e ha voluto mostrare alla sua gente di avere carattere.

La stampa spagnola è come al solito piuttosto incisiva nella sua capacità di esprimere i concetti. Diario As titola in apertura un titolo che non ha bisogno di traduzioni: "Cristiano devora al Atleti". Tenore simile per il titolo in prima di Marca: "Cristiano impone su ley" e cioè Cristiano impone la sua legge. Cristiano Ronaldo riscuote consensi anche in Catalogna e il Mundo Deportivo titola: "Un Atletico senz'anima viene eliminato da un grande Cristiano". L'eco delle gesta del fenomeno bianconero arrivano anche in Inghilterra dove il The Guardian parla di "Ronaldo sensazionale"; mentre il Sun titola con "Eroica tripletta lancia la Juve ai quarti".