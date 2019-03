A fine partita il portoghese ha voluto replicare al gesto di Simeone a Madrid. Il tecnico argentino era finito sotto inchiesta ed era stato punito con 20mila euro di multa.

di Alberto Casella - 13/03/2019 10:08 | aggiornato 13/03/2019 10:13

Mostruoso, Cristiano dei miracoli, ira d'Iddio, marziano: il giorno dopo la partita perfetta alla quale Cristiano Ronaldo ha trascinato tutta la Juventus, sui media di tutto il mondo si sprecano le iperboli per definire una prestazione semplicemente straordinaria.

Ma non è stato un one-man-show quello di CR7 - che pure è stato il primo juventino a segnare una tripletta nella fase a eliminazione diretta di Champions League 21 anni dopo Del Piero - è stata una partita eccezionale di tutta la squadra, messa in campo in modo perfetto da Allegri - che, nei giudizi a volte frettolosi di troppi tifosi, è passato in una notte da geometra ad archistar - e presa per mano dal marziano strappato in estate al Real Madrid.

Bastava vedere come il portoghese, già nel riscaldamento, si dedicasse ai compagni, incitandoli uno per uno, e come proseguisse per tutti i 90 minuti, intervallo compreso: "Mi hanno preso per questo", la chiosa, logica e lapalissiana, a fine match.

Cristiano Ronaldo: che cosa rischia per il gesto de "los huevos"

The Portuguese Job, insomma, è stato un film a lieto fine, una partita senza sbavature, praticamente da 10 in pagella, cui forse togliere mezzo punto per quel gesto á la Simeone alla fine, umanissimo per carità e altrettanto apprezzato dai tifosi, ma che un professionista attento ai dettagli come lui avrebbe forse fatto meglio a evitare.

Cristiano Ronaldo, si sa, è abituato a comunicare con pubblico e media attraverso i suoi gesti in campo - ricordate le cinque dita mostrate ai tifosi del Wanda Metropolitano giusto per stabilire le distanze fra lui e loro? - ma a volte la legge del dente per dente rischia di costare cara. Un gesto di sfogo, molto umano e poco marziano, assolutamente comprensibile dopo i fischi, i lazzi e le critiche subiti in queste settimane, che però l'Uefa potrebbe decidere di non voler più tollerare. Anche perché in Spagna, per ora piuttosto blandamente, i media cominciano a insinuare che nel "tocco" di Ronaldo ci fosse una sorta di premeditazione vendicatrice.

Se qualcuno vi chiede cosa significa essere un leader, fategli vedere queste immagini. 🔝🔝🔝🔝🔝🔝 #JuveAtleti #CristianoRonaldo pic.twitter.com/O89A3e5ny2 — Fra#MY7H ⭐⭐⭐⚪⚫ (@juve555467779) March 13, 2019

Il riferimento a los huevos da parte di Simeone nel match di andata fu messo sotto inchiesta, si ricorda, e successivamente al tecnico dell'Atletico Madrid fu comminata una multa di 20mila euro. La ripetizione, reiterata due volte, di un gesto volgare da parte di un campione come Cristiano Ronaldo, che è un idolo e un esempio per i giovanissimi, potrebbe andare incontro a sanzioni più severe, insomma, se l'Uefa dovesse riscontrare in essa, appunto, la premeditazione. E sarebbe davvero un peccato.