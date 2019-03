"Los huevos" in risposta a Simeone sono l'ultimo episodio di una lunga serie: ciò che il portoghese fa in campo, si ripercuote nell'immaginario collettivo.

di Antonio Gargano - 13/03/2019 15:23 | aggiornato 13/03/2019 15:28

Fenomeno mediatico, brand, influencer, icona a tutto tondo. Nel day-after in cui si decantano le gesta di Cristiano Ronaldo, vanno celebrati anche i gesti che l'hanno accompagnato nel corso della sua carriera. Un calciatore abituato ad avere sempre l'ultima parola, quella decisiva, sia in campo che fuori. CR7 schianta Simeone e l'Atletico Madrid, portando prepotentemente la Juventus ai quarti di finale di Champions League.

A fine partita, "los huevos" mostrati al pubblico dell'Allianz Stadium hanno coronato rimonta e vendetta nei confronti del Cholo, che all'andata aveva fatto lo stesso al Wanda Metropolitano. L'immagine ha preso il sopravvento perfino sulla prestazione di Cristiano Ronaldo, che viene celebrato sia per la tripletta sia per la capacità di reagire alle difficoltà, caricandosi la squadra sulle spalle. Un compito concesso solo a chi ha quelle caratteristiche rinfacciate a Simeone.

Non si tratta, però, del primo caso in cui il portoghese mostra in mondovisione ciò che ha da dire oltre il risultato del campo. Dopo aver lavorato a testa bassa al Manchester United, dove Sir Alex Ferguson ha imposto un rigido codice comportamentale al poco più che 20enne CR7, è nel Real Madrid che il suo carisma ha cominciato un viaggio senza ritorno verso l'apice mediatico. Quello contro l'Atletico è stato un gesto clamoroso che si aggiunge ad una lista già ricca.

Cristiano Ronaldo, tutti i gesti più clamorosi

Con la maglia delle merengues, che ha indossato per un decennio, gli episodi non sono stati isolati. Dal gesto del furto agli addominali, passando per le sfide con Messi nel Clásico, Cristiano Ronaldo ha sempre fornito materiale prezioso con cui decorare le sue prestazioni già fuori dal comune. Nell'andata degli ottavi di Champions, poi, ha inaugurato la serie con la Juventus:

Il furto mimato contro il Rayo Vallecano

Aprile 2015, il Real Madrid vince 2-0 il derby in casa del Rayo Vallecano. CR7 viene ammonito per simulazione prima di segnare l'1-0, poi esulta mimando il gesto del furto. Il riferimento è agli arbitri della Liga, accusati di aver ostacolato il cammino delle merengues a favore del Barcellona di Luis Enrique, che poi vincerà il Triplete.

VÍDEO La dedicatòria de @Cristiano Ronaldo després de marcar al camp del Rayo: "A robar". http://t.co/WCFBx3bFpm pic.twitter.com/SlyzU3fZEg — Esport3 (@esport3) April 8, 2015

La risposta ai fischi di Villarreal

Settembre 2013, il Villarreal è appena tornato in Liga e ospita le merengues al Madrigal. Cristiano Ronaldo è il bersaglio principale dei tifosi di casa: fischi senza sosta, fino al gesto del portoghese che si porta il dito all'orecchio, sostenendo di non sentirne abbastanza.

Getty Images Cristiano Ronaldo e i fischi del Madrigal, dito all'orecchio: non sono abbastanza

Gli addominali di Lisbona

Nella notte della Decima, CR7 firma il rigore del 4-1 che pone fine alle speranze dell'Atletico Madrid. È la prima, iconica volta in cui mostra gli addominali, togliendosi la camiseta blanca in una corsa sotto il settore riservato ai suoi tifosi. Si ripeterà nell'altra finale del 2016 contro i colchoneros e di recente con la Juventus dopo la meravigliosa rete rifilata al Manchester United nella fase a gironi della Champions 2018/19.

Getty Images Una delle esultanze più iconiche nella carriera di Cristiano Ronaldo: gli addominali in mostra a Lisbona

La maglia esposta al Camp Nou

Lionel Messi aggiunge un nuovo tassello alla rivalità sportiva più grande dell'ultimo decennio. L'argentino mostra la sua maglia al Bernabeu dopo il gol del 3-2 nel Clasico della Liga 2016/17, il portoghese lo imita in Supercoppa di Spagna al Camp Nou. Botta e risposta per pareggiare il confronto.

Getty Images Barcellona-Real Madrid, la maglia di CR7 esposta al Camp Nou in risposta a Messi

Fischi-bis: il gesto ai tifosi dell'Espanyol

Esattamente come al Madrigal, Cristiano Ronaldo non sente abbastanza fischi nello stadio dell'Espanyol. Mentre lo stadio si scaglia contro il numero 7 del Real Madrid, torna il proverbiale dito all'orecchio per provocare ulteriormente il pubblico.

Getty Images Gol e fischi anche in casa dell'Espanyol: CR7 come a Villarreal

"Calma", l'esultanza-brand al Camp Nou

Nel Clasico che decide la Liga del 2012, CR7 segna il gol che porta il titolo sulla strada di Madrid. Ad un Camp Nou che straborda e trascina il Barcellona, il portoghese dice di stare calmo perché su quel campo c'è lui a decidere la partita. Diventerà una delle sue esultanze più famose e frequenti.

Getty Images Il gesto di Cristiano Ronaldo al Camp Nou, un'altra esultanza entrata nell'immaginario collettivo

Pulire lo stemma del Mondiale per Club

Dopo l'espulsione per condotta violenta in un Cordoba-Real Madrid del 2015, Cristiano Ronaldo abbandona il campo lucidando simbolicamente lo stemma del Mondiale per Club appena vinto con le merengues. Un gesto polemico per rimarcare la superiorità del club e del giocatore, nonostante la decisione arbitrale.

GIF | Cristiano Ronaldo responds to the whistles after being sent off vs. Cordoba | January 24, 2015. pic.twitter.com/qj265apJ6t — 🌈 (@Cristianoista) January 24, 2015

5 Champions in risposta all'Atletico

Dal Real Madrid alla Juventus, ma sempre nella capitale spagnola. Durante l'andata degli ottavi, il pubblico dell'Atletico Madrid si scaglia contro un CR7 di ritorno in città. La sua risposta? Mano aperta per mimare le Champions vinte, 2 delle quali in finale contro i colchoneros. Segnali di una profezia realizzata nel 3-0 dell'Allianz Stadium.