Il sogno dell'Atletico sfuma a Torino, fatale la tripletta di Cristiano Ronaldo. Il tecnico dei colchoneros inncassa la sconfitta e omaggia il portoghese: "È il migliore al mondo."

di Simone Cola - 13/03/2019 01:29 | aggiornato 13/03/2019 01:36

È una sconfitta che fa male, che frustra sul nascere un sogno - quello di arrivare a giocarsi la Champions League e magari vincerla nel proprio stadio, al Wanda Metropolitano - che dopo il netto 2-0 dell'andata in Spagna era sembrato a un passo dal diventare realtà: eliminare la Juventus avrebbe significato moltissimo per l'Atletico Madrid, che invece al ritorno a Torino è stato steso da una straordinaria tripletta del nemico di sempre, quel Cristiano Ronaldo a lungo bandiera dei cugini del Real Madrid e oggi stella dei bianconeri.

Il terzo gol, quello che ha sancito l'eliminazione dell'Atletico Madrid dalla Champions League 2018/2019, è maturato soltanto nel finale di una gara che ha visto comunque la Juventus dominare il campo dall'inizio alla fine e disporre a proprio piacimento di una squadra, quella di Diego Simeone, che per tenuta mentale e fisica e solidità difensiva è sembrata lontanissima parente di quella capace di trionfare 2-0 all'andata. Un acuto di Morata e niente di più, una gara passata costantemente a soffrire fino all'inevitabile epilogo. Il tecnico dei colchoneros a fine gara non cerca scuse e ammette tanto la sconfitta quanto la superiorità degli avversari.

Nel primo tempo non siamo stati bravi a trovare le posizioni giuste, poi c'è stata l'occasione di Morata di testa. Loro continuavano a presentarsi in area e a creare pericoli, noi eravamo costretti a difendere. Noi ci eravamo preparati a tutte le situazioni, dobbiamo fare loro i complimenti. Sono stati più bravi di noi e hanno meritato la vittoria.

Champions League, Simeone rende omaggio a CR7: "È il migliore al mondo"

Non intende fare processi, Diego Simeone, né a se stesso né alla sua squadra, che secondo lui ha perso semplicemente perché ha trovato un avversario più forte e più bravo nell'interpretare la gara. Se l'Atletico Madrid saluta la Champions League agli ottavi di finale, insomma, è per merito della Juventus, per una prestazione perfetta che chiaramente ha messo in difficoltà i suoi e non viceversa.

Sono stati più bravi tatticamente, sono stati più bravi sulle seconde palle, hanno meritato perché hanno fatto una gran partita. Se è la mia peggiore gara sulla panchina dell'Atletico? Non direi, non ho visto grandi limiti di personalità, la Juventus ha segnato due gol molto simili e fatto quello che avevamo fatto noi all'andata, una grande prestazione che non siamo riusciti a contrastare. All'andata eravamo stati bravi, stasera è andata male. Nel calcio partite come questa succedono.

Domandarsi come sarebbe andata a finire senza Cristiano Ronaldo ha poco senso, ma certo è che il portoghese si è confermato una vera e propria bestia nera per l'Atletico Madrid, colpito due volte di testa - punto forte della difesa dei colchoneros - e poi affondato da un calcio di rigore a cui ha fatto seguito un'esultanza in tutto e per tutto simile a quella di Simeone nella gara di andata. Anche in questo caso il Cholo non può che alzare le mani.

Il gesto di Cristiano Ronaldo dopo aver realizzato il rigore del 3-0, chiaro segnale nei confronti di Diego Simeone.

Cristiano Ronaldo è il migliore al mondo, può capitare che giochi partite così e che faccia gol così. Il suo gesto? Sicuramente ha visto me farlo al Wanda Metropolitano e ha pensato di replicarlo per dimostrare alla gente tutto il suo carattere.

Al tecnico fa eco Antoine Griezmann, la stella dell'Atletico Madrid che come i compagni ha clamorosamente deluso a Torino in una notte che avrebbe potuto cambiare una stagione.