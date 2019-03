La squadra di Klopp espugna l'Allianz Arena ed elimina il Bayern Monaco. Decisivo uno splendido Mané e un colossale van Dijk. Male la difesa dei tedeschi.

di MarcoValerio Bava - 13/03/2019 23:07 | aggiornato 13/03/2019 23:26

Il Liverpool vince la sua prima partita lontano da Anfield in questa Champions League. La più importante, perché gli regala l'accesso ai quarti di finale. Espugnata l'Allianz Arena, sconfitto 3-1 un Bayern Monaco volenteroso ma con poca qualità negli ultimi 30 metri e che mostra una profonda fragilità difensiva. Decidono la doppietta di Sadio Mané e la rete di van Dijk. E ora il futuro di Kovac è tutto da scrivere.

Sorride Klopp che in Premier è costretto a inseguire il City e in Champions ritrova sorriso e certezze. Il suo Liverpool segna tre gol, fa una partita difensiva di grande livello (Robertson a parte) e soprattutto mostra segnali confortanti sul piano del gioco e del ritmo. Elementi fondamentali nella filosofia del tecnico tedesco.

Il Bayern non usciva agli ottavi dal 2011. L'ultima a riuscire nell'impresa di piegare i bavaresi fu l'Inter di Leonardo. il Liverpool si conferma invece protagonista ritrovata della competizione. E soprattutto avversario molto scomodo, a maggior ragione ora che ha cominciato a fare prestazioni e risultato anche fuori casa. Insomma, il messaggio è chiaro: nella corsa verso il Wanda Metropolitano ci sono anche i Reds.

Champions League, le pagelle di Bayern Monaco-Liverpool 1-3

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer 6; Rafinha 5, Sule 5,5, Hummels 5, Alaba 5,5; Javi Martinez 6 (dal 71' Goretzka sv), Thiago Alcantara 5,5; Gnabry 6, James Rodriguez 5,5, Ribery 5,5 (dal 60' Coman 6); Lewandowski 5,5. All. Kovac 5

Liverpool (4-3-3): Alisson 6; Alexander-Arnold 7, Matip 6,5, van Dijk 7,5, Robertson 5; Milner 6,5 (dall'86' Lallana sv), Wijnaldum 6,5, Henderson sv (dal 12' Fabinho 7); Mané 7,5, Firmino 6 (dall'82' Origi sv), Salah 6. All. Klopp 7

I migliori

Mané 7,5

Un gol da cineteca per sbloccare la partita e far fare un passo al Liverpool verso i quarti di finale. Movimento bruciante su non impeccabile Rafinha, dribbling su Neuer e cucchiaino a scavalcare il ritorno del terzino brasiliano. Nel tridente dei Reds è sicuramente il più ispirato, quando ha l'occasione di puntare mette in costante difficoltà la difesa del Bayern. Non è un caso, visto che nelle ultime cinque gare ha realizzato cinque reti. La quinta è il sigillo che regala ai suoi una notte magica e la prima vittoria in trasferta in questa Champions League.

Van Dijk 7,5

Un titano quando si tratta di difendere, ma anche quando va in cielo, sovrasta Hummels e spacca la porta di Neuer realizzando il gol dell'1-2 e il gol che di fatto taglia le gambe al Bayern e mette le ali al Liverpool. All'andata non c'era stato, al ritorno fa valere la sua qualità in ogni momento e in ogni giocata. È uno dei centrali più forti al mondo, lo dimostra con prepotenza nella notte dell'Allianz Arena. Si mangia Lewandowski, guida il reparto con autorità.

Alexander-Arnold 7

Non doveva giocare, aveva accusato un problema muscolare ed era in forte dubbio alla vigilia. Il classe '98 sfodera invece una prestazione meravigliosa. Annulla totalmente Ribery che quasi è costretto ad accentrarsi per uscire da un duello che in tenuta e velocità risulta impietoso. Quando entra Coman la musica non cambia granché, meno esuberanza offensiva, ma tantissima intelligenza nell'interpretare la partita e le sue fasi. Sta diventando uno dei migliori in quel ruolo.

Getty Images

I peggiori

Rafinha 5

Si fa scappare Mané in occasione del vantaggio del Liverpool e lo fa in modo evidentemente colpevole perché la verticalizzazione di van Djik è leggibile e il suo diretto avversario gli parte sotto gli occhi. Sbaglia completamente la lettura dell'azione e apre le porte della difesa al nemico. Poco dopo si fa trovare in mezzo tra Mané e Robertson e per poco non ci scappa lo 0-2 che avrebbe chiuso probabilmente il discorso qualificazione. Una serata no.

Hummels 5

Löw lo ha escluso dalla nazionale, volendo avviare un nuovo corso dopo la tremenda batosta ai Mondiali di Russia e vedendo la partita di questa sera l'ex Borussia Dortmund tende a dar ragione al commissario tecnico. Due errori madornali che di fatto spianano la strada al Liverpool: prima si fa sovrastare da van Dijk in occasione del raddoppio dei Reds, poi si fa scappare Mané per il definitivo 1-3. Una notte da incubo, il Bayern affonda e uno dei suoi leader non fa nulla per evitare il disastro.

Robertson 5

Quando Gnabry mette in mezzo il pallone che poi Matip spedisce nella propria porta, il Liverpool è in vantaggio e in pieno controllo della partita. E proprio lui qualche minuto prima aveva sfiorato il gol del raddoppio. Poi però ecco la frittata. Disattenzione fatale e Gnabry gli prende quei metri che poi saranno decisivi nello sviluppo dell'azione. Anche il tentativo di ritorno sull'avversario è piuttosto scomposto. Klopp se lo mangia. Nel secondo tempo azione fotocopia e uguale è anche l'errore dello scozzese. Per sua fortuna stavolta il pallone non entra. Prende un giallo evitabilissimo a partita finita: diffidato salterà l'andata dei quarti.

Ribery 5,5

Quella contro il Liverpool è con buona probabilità l'ultima partita in Champions League con la maglia del Bayern Monaco. Un addio che di certo resterà nella memoria sua e del pubblico perché la storia in questa competizione e in questo club del francese è di quelle rare. Ma di certo la prestazione in sé non è di quelle memorabili. Anzi. Alexander-Arnold, ben coadiuvato da Salah e da Wijnaldum, lo controlla senza problemi e di fatto lo annulla. Pochi spunti, poca presenza, fa meglio Coman nella mezzora finale. E pure il connazionale non è che lasci grandi tracce.