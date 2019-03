Kuipers perfetto: annulla la rete di Chiellini, poi CR7 raddoppia "grazie" alla goal-line technology. Giusto il rigore decisivo per il fallo di Correa su Bernardeschi.

0 condivisioni

di Carlo Roscito - 13/03/2019 08:26 | aggiornato 13/03/2019 12:47

Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Ma anche Kuipers, Kuipers, Kuipers: è il giusto riconoscimento all’arbitro olandese di Juventus-Atletico Madrid, ottavo di ritorno della Champions League. Direzione perfetta, scelte giuste, poche polemiche. Anche grazie al supporto della tecnologia, fondamentale soprattutto sul raddoppio bianconero.

Sembrava un miracolo di Oblak, invece è stata la seconda prodezza di testa di CR7. Il 3-0 all’Allianz Stadium si porta dietro pochi strascichi. Eppure nel corso del match ci sono stati diversi episodi decisivi: un gol annullato a Chiellini, una rete convalidata grazie alla goal-line technology.

E poi un calcio di rigore che consentirà al fenomeno portoghese di presentarsi sul dischetto per il tiro della qualificazione ai quarti di Champions League. Al “Cholo” Simeone resta il rammarico per non aver saputo difendere il vantaggio maturato nella gara d’andata. Comunque poche recriminazioni sull’arbitraggio di Kuipers, impegnato da subito in una serata ad alto ritmo.

Champions League, moviola di Juventus-Atletico Madrid: rigore giusto

Getty Images Bjorn Kuipers, 45 anni, nel primo tempo aveva annullato un gol a Chiellini per fallo di CR7 su Oblak

La Juve esulta già al 3’, ma l’urlo resta strozzato in gola. Corner per la squadra di Allegri, Oblak perde il pallone dopo un contatto con Ronaldo, Chiellini insacca da pochi passi a porta vuota. C’è però fallo sul portiere: il Var conferma l’impressione dell’arbitro e si resta sullo 0-0 nonostante le proteste bianconere.

Tutto regolare invece al 27’: Bernardeschi avanza sulla sinistra e mette in mezzo, Ronaldo stacca più in alto di Juanfran e insacca. Giusto non punire il contrasto aereo tra il difensore e l’attaccante. Pochi istanti prima l’Atletico Madrid aveva rischiato grosso per un contatto tra due suoi calciatori: Godin e Rodri si disturbano da soli in area, il primo colpisce di testa e il pallone finisce sul braccio del secondo. Il tocco viene considerato involontario.

La goal-line technology e il penalty decisivo

Nel secondo tempo è l’orologio al polso del direttore di gara a dargli una mano. Cancelo crossa dalla destra, Cristiano Ronaldo incorna, Oblak si supera e respinge con la mano destra. E invece no: il pallone, come si vede dal replay, aveva già oltrepassato la linea di porta di un paio di centimetri. I giocatori della Juve possono festeggiare con qualche secondo di ritardo.

Bernardeschi viene ammonito per una manata ad Arias al 65’: forse qui il giallo è severo perché l'ex Fiorentina non carica il colpo ma vuole proteggere la palla. Quattro minuti dopo scintille tra Chiellini e Morata: lo spagnolo spintona il difensore un paio di volte consecutive, ma l’azzurro accentua vistosamente la caduta. Kuipers decide di sorvolare e fa bene.

Il rigore, spiace dirlo, ma c’è. Tutti guardano l’incrocio di gambe (che non esiste) ma NESSUNO e dico NESSUNO la spinta, per quanto lieve sia, che sbilancia Bernardeschi. Un po’ di obiettività ogni tanto farebbe bene.#JuveAtleti pic.twitter.com/zCO22kBB2s — La garra charrúa (@FabPec53) March 12, 2019

All’84’ il penalty del 3-0: grande azione di Bernardeschi, che supera Correa in velocità e gli taglia la strada una volta entrato in area. L’argentino sfiora la gamba destra dello juventino e soprattutto lo spinge vistosamente dietro la schiena con il braccio. L’auto-sgambetto è la conseguenza del contatto. Anche in questo caso il Var non interviene e ribadisce la decisione dell’arbitro. Il migliore in campo nella serata di gala di Champions League dopo i calciatori della Juve.