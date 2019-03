L'ex tecnico della Roma torna sulla panchina dei toscani dopo il cambio avvenuto soltanto lo scorso novembre: decisiva la sconfitta coi giallorossi.

di Daniele Minuti - 13/03/2019 12:30 | aggiornato 13/03/2019 12:34

Ennesima e inaspettata rivoluzione sul calciomercato per l'Empoli: la situazione nella classifica di Serie A per la squadra toscana in queste settimane si è fatta sempre più complicata e per questo la dirigenza ha scelto di cambiare ancora le cose.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport infatti, il club ha deciso di sollevare Iachini dal ruolo di allenatore per richiamare in panchina Aurelio Andreazzoli. La mossa è quantomeno sorprendente visto che soltanto a inizio novembre l'ex tecnico della Roma era stato esonerato proprio per essere sostituito da Iachini.

Dopo la spinta portata dall'ex allenatore di Sassuolo e Palermo che aveva allontanato la squadra dalla zona retrocessione però, i toscani hanno imboccato una pessima strada in questi mesi nonostante gli investimenti fatti sul calciomercato di gennaio. Per questo si è deciso di tornare ad Andreazzoli.

La decisione di esonerare Iachini è stata comunicata al tecnico in mattinata e l'ufficialità arriverà nel pomeriggio. Decisiva la sconfitta in casa della Roma di lunedì sera, arrivata comunque dopo una prestazione più che dignitosa dell'Empoli che si è visto anche annullare il gol del pareggio negli ultimi minuti dopo la review chiesta dal VAR.

I toscani vengono però da una lunga striscia negativa, con solamente una vittoria nelle ultime 12 giornate di campionato e nonostante la marcia delle squadre in lotta per non retrocedere sia tutt'altro che esaltante, ora la terzultima posizione occupata dal Bologna dista soltanto un punto.

La società aveva investito nel calciomercato invernale dando a Iachini giocatori come Farias e Oberlin ma la svolta non è arrivata. Per questo motivo è arrivata la decisione di tornare all'antico e richiamare Andreazzoli che dopo l'esonero arrivato lo scorso 5 novembre torna a Empoli con l'obiettivo che si era posto più volte durante il ritiro estivo: guadagnarsi la permanenza nel campionato di Serie A.