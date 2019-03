L'iniziativa parte da una palestra popolare di Palermo e ne coinvolge altre due a Roma, con l'obiettivo di regalare scambio e formazione in Palestina.

di Luca Capriotti

In Australia lo chiamano il tempo del sogno: passato, lontano, eppure presente. Il mondo prima della creazione è una dimensione accessibile ad occhi chiusi, dormendo. Un mondo parallelo, frammenti che rimangono sotto le unghie, come fosse terra. Frammenti che si aprono come un sogno, terra dei campi di fragole immensi, sotto serre che luccicano al sole della Palestina. Frammenti che si aprono come un flash negli occhi: i check point, i visi, l'allenamento, i sorrisi.



L'idea del progetto della ong italiana "CISS" con le palestre popolari di Palermo e di Roma, "Boxe contro l’assedio", è realizzare uno scambio formativo tra pugili italiani e palestinesi in una zona occupata, da cui è complicatissimo uscire anche solo per motivi sportivi.



I partecipanti della delegazione romana (la seconda a partire dopo quella palermitana) si sono ritrovati nel carcere a cielo aperto di Gaza, in Cisgiordania, hanno dovuto fare i conti con i frammenti di vita quotidiana, di resistenza continua. Si sono ritrovati a pensare di aver ricevuto qualcosa di più di quanto avevano dato. In Australia lo chiamano tempo del sogno. A Gaza, quasi un mondo parallelo, il sogno c'è: presente, eppure già verso il futuro. Guarda in avanti, rimane sottopelle. Lo abbiamo chiesto per FoxSports.it a Carlotta Bartoloni, atleta full-contact della palestra popolare "Valerio Verbano", al Tufello, a Roma. Le abbiamo chiesto i suoi frammenti di Palestina.

"Boxe contro l'assedio": come dare futuro allo sport che resiste

Ci facciamo raccontare il progetto direttamente da Carlotta:

Il progetto "Boxe contro l'assedio" nasce nel 2018 da una proposta del CISS, che è una piccola ONG di Palermo. La capo-progetto è Valentina Venditti, e in prima istanza hanno coinvolto subito la palestra popolare di Palermo. Nel primo viaggio di settembre il pugile professionista che è entrato a Gaza è stato Giancarlo Bentivegna. Conoscevamo le persone coinvolte che erano andate là per la componente media (foto e video), per la seconda volta siamo andati in "West Bank", Palestina e Gaza, noi della palestra popolare "Valerio Verbano" e la palestra popolare del Quarticciolo. A dicembre mi hanno parlato di questa possibilità, non ci ho pensato nemmeno due secondi, forse anche con un po' di incoscienza. C'era mia madre fuori dalla palestra, sono uscita e le ho detto "mamma, vado a Gaza". Valentina ha dovuto richiedere dei permessi per noi, perché è un progetto della Cooperazione italiana. Senza coordinamenti internazionali a Gaza non si entra.

Pochi chilometri di distanza, tra Gaza e la Cisgiordania, due mondi e prospettive totalmente diverse, con l'occupazione israeliana a far da denominatore comune:

La situazione tra Cisgiordania e Gaza è diversa. In Cisgiordania si avverte l'occupazione, c'è una grossa presenza militare israeliana, i check point, strade dedicate solamente ai palestinesi e strade per i coloni. L'occupazione si sente. Ma Gaza è il più grande carcere a cielo aperto del mondo. Per entrare c'è bisogno di visti internazionali che devono essere approvati da Israele. Non è detto, dopo l'approvazione, che arrivati al valico di Erez ti facciano poi entrare nonostante i permessi. Fanno controlli molto approfonditi, è esattamente come entrare in un carcere. I controlli vanno fatti anche con la controparte palestinese. Dentro Gaza c'è un mondo, non bisogna pensare che ci siano solo trincea o scenari di guerra. Ci sono città, villaggi, le persone vanno all'università, fanno sport, lavorano, vanno a scuola. Non ci dobbiamo immaginare solo bombe e guerra, c'è una quotidianità che va avanti. Vicino la "buffer zone" ci sono serre e campi di fragole meravigliosi: posti bellissimi.

L'assenza di scambio e relazione è il vero limite dello sport palestinese:

Il vero limite per chi fa sport a Gaza è il confronto con il mondo di fuori. Le persone che vivono a Gaza hanno molta difficoltà, anzi sono perlopiù ostacolate e impossibilitate ad uscire. Una volta è Israele a negare i visti, una volta è Hamas, una volta è l'Egitto, quando si chiedono i permessi per uscire per una competizione o per la formazione e questi vengono negati, c'è una grosso senso di frustrazione. Sono impossibilitati a muoversi liberamente. Il vero limite è questo: gli insegnanti, ad esempio, sono ragazzi che prima praticavano la boxe e che ora sono cresciuti e insegnano. L'impossibilità di avere una formazione a tuttotondo si sente, non permette di far crescere gli allievi in maniera efficiente.

Fare sport sotto occupazione è complicato, con materiali scadenti e a volte rudimentali. Più facile, invece, rimanere con qualcosa che nasce dentro:

Dal punto di vista dell'alimentazione è complicato dar loro consigli o formarli, hanno un'alimentazione mediterranea ma totalmente diversa dalla nostra. Dal punto di vista del materiale qualcosa c'è, qualcosa l'abbiamo portato anche noi, ma in alcune palestre ci sono sacchi molto rudimentali fatti con i copertoni, su quattro palestre visitate il ring c'era solamente in una. Il regalo più grande per questi atleti? A Gaza noi siamo stati solo 4 giorni, ma il legame umano che si instaura è molto forte, emotivamente d'impatto. Difficile spiegare a parole cosa si prova in quei momenti, nascono in testa tante riflessioni. Qui noi abbiamo facilità d'incontro, di confronto a livello sportivo con altre palestre, lì tutto questo non esiste. C'è la base, ci sono ragazzi molto promettenti, pur con poche possibilità e pochi strumenti sono comunque a un ottimo livello.

La mancanza di possibilità di crescita e la prospettiva di futuro non fa che generare frustrazione:

Questo è il punto: gli insegnanti e la federazione vorrebbero dare continuità al loro progetto, ma sono sotto assedio. Israele non permette loro di uscire, non permette la crescita il confronto con altre realtà. La funzione sociale dello sport? A livello di ragionamento anche Valentina quando ha creato il progetto ha messo al centro la funzione sociale, di supporto. A Roma, in quartieri come il Tufello o il Quarticciolo, le palestre popolari danno un'opportunità alle ragazze e ai ragazzi, ai bambini, facendo vedere loro che esiste altro. Lo sport è un'opportunità, anzi uno strumento. In quel momento lo sport è aggregazione, vivere il quartiere in maniera diversa, non esiste solo il brutto di alcuni posti. A Gaza succede, in maniera diversa e determinata anche dal contesto in cui si trovano: abbiamo conosciuto ragazze che fanno nuoto, boxe, una di loro praticava cinque sport diversi. Lo sport è strumento di supporto sociale e psicologico, a Gaza come nei quartieri popolari. Il lavoro che noi cerchiamo di fare tutti i giorni a Roma abbiamo cercato di riportarlo lì, dove c'è stato uno scambio reciproco. Il popolo palestinese nonostante tutto resiste, con determinazione, e ci si chiede come sia possibile trovare tutta quella forza. L'obiettivo complessivo della Federazione è di riuscire a portare qualche ragazzo alle Olimpiadi proprio per riuscire ad autodeterminarsi come popolo. Per loro questo è importantissimo: la loro terra, la loro cultura, il loro sogno è vedere la bandiera palestinese alle Olimpiadi. Il senso di appartenenza è molto forte.

Dettagli, incontri, sguardi che si scambiano: "Boxe contro l'assedio" è una sortita di umanità ricomposta, un mosaico che ha bisogno di incontro culturale profondo e rispettoso per trovare luce e forza:

Dentro Gaza avevamo organizzato due incontri con il gruppo femminile, ma per motivi sociali e politici non siamo riusciti a raggiungere le zone dove si trovavano. A livello sociale per le ragazze lo sport in Palestina è un po' diverso: a Gaza in particolar modo ci sono ancora delle resistenze culturali forti. Vorremmo, come progetto, strutturare un percorso per i gruppi femminili dentro Gaza. Diversa invece la situazione a Ramallah, in Cisgiordania: abbiamo visitato la palestra "El Barrio" dove insegna Nader. Lì ho conosciuto una ragazza di nome Lisa con cui ho fatto sparring. Ha 29 anni, da circa 6-9 mesi fa boxe, era la prima volta che faceva sparring con una ragazza. Lisa ha avuto la possibilità di fare sparring con atleti maschi, mi diceva: "Faccio sparring con loro, ma quando combatti con un ragazzo cerca sempre di tutelarti, contro una ragazza non ci sono resistenze, il confronto è alla pari". Ti posso dire che abbiamo conosciuto ragazze anche fuori dalla boxe che sono molto determinate e indipendenti, ma bisogna anche porsi in un contesto sociale, religioso, culturale diverso da quello occidentale. In 10 giorni siamo stati bombardati di notizie, informazioni, esperienze, ed è difficile decifrarle a livello emotivo. Rimangono i dettagli impressi: un bambino di 4 anni che si allenava col cugino, ce lo ricordiamo tutti.

Dettagli sotto pelle, che filtrano nei pensieri, allargano l'orizzonte. Vivere a Gaza qualche ora, qualche giorno è anche relazione forte con l'assenza, con la possibilità di morire, con la vita in una zona che, all'improvviso, può diventare teatro di durissimi bombardamenti. Vivere Gaza è relazione con un popolo che conosce il dolore ogni giorno, e resiste: