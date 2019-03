Gestione dei big, rosa corta e mercato confuso riportano a galla i vecchi problemi strutturali dei Colchoneros. E dalla Spagna mettono in discussione Simeone.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 13/03/2019 15:05 | aggiornato 13/03/2019 15:10

La testa china, le parole che escono a forza da una bocca che non ha più un filo di voce. Diego Simeone ha urlato, si è arrabbiato, ha ripreso i suoi tanto che a un certo punto sembrava voler scendere in campo per muovere i giocatori spostandoli di peso. Poi, alla fine, si è arreso ammettendo la clamorosa superiorità dei rivali. Quella visto all'Allianz Stadium è l'esatta fotografia della stagione di un Atletico Madrid spento, in difficoltà e molto spesso senza idee. Dopo la bella vittoria estiva in Supercoppa europea, i Colchoneros sono appassiti e hanno trascorso gran parte dell'annata ad andare avanti per inerzia.

La squadra solida, capace di imbastire partite tatticamente perfette come la semifinale 2016 vinta contro il Bayern Monaco, sembra ormai essere un lontano ricordo: oggi i biancorossi soffrono la pressione e non sanno più gestire l'intensità avversaria, tanto da andare in difficoltà non appena chi gli è di fronte decide di spingere un po' di più sull'acceleratore. È successo parecchie volte in Liga, è successo anche a Torino: la Juventus, con un piano partita semplice ma preciso, ha messo a nudo tutte le mancanze di una squadra che in Spagna assicurano essere ormai arrivata a fine ciclo. Lo 0-3 con il quale l'Atletico è stato spazzato via dagli ottavi di Champions League pare essere la classica goccia che fa traboccare il vaso: dopo il fischio finale di Kuipers, i social network sono letteralmente esplosi contro società e giocatori, non risparmiando però nemmeno alcune feroci critiche a Simeone.

Ecco, per inquadrare con precisione il momento che stanno passando i Colchoneros si può partire esattamente da qui, con le contestazioni al Cholo. Fino a qualche mese fa sarebbe risultato fantascientifico immaginare che qualcuno potesse prendersela con il maggiore artefice di tutti i recenti successi del club. Un allenatore considerato da tutti i tifosi del club come un fratello maggiore, una persona della quale fidarsi. Quando parla Simeone si ascolta e ci si tranquillizza: questa era la frase più ricorrente sulla sponda biancorossa del Manzanarre nelle scorse stagioni, nelle quali il tecnico aveva dimostrato di saper fare molto con un materiale tecnicamente e qualitativamente più modesto rispetto alle altre big d'Europa.

Getty Images

Atletico Madrid, le cause di una crisi: troppa riconoscenza con i big

Adesso però le cose sembrano cambiate e solo i prossimi mesi ci daranno indicazioni più precise sul futuro di questo Atletico Madrid. Nel frattempo c'è una stagione da portare in fondo, perché se è vero che psicologicamente la squadra è uscita a pezzi dalla partita contro la Juventus, sono altrettanto reali - per quanto estremamente complicate - le possibilità di vincere ancora la Liga. Il Barcellona corre ma, da adesso in poi, non ci sono altre distrazioni: provarci è d'obbligo, soprattutto come forma di rispetto verso un popolo che recentemente ha vissuto anche parecchie delusioni.

Una volta arrivati a maggio però ci saranno dei ragionamenti da fare. Questo è quello che trapela oggi dalla Spagna: la società non avrebbe preso benissimo l'ultima batosta, che arriva al termine di un periodo dove i ragazzi del Cholo hanno perso malamente anche il derby contro il Real Madrid. Alcuni media spagnoli mettono in dubbio il fatto che Simeone possa essere ancora l'allenatore giusto per questo gruppo e, dando per scontato che nessuno prenderà mai la decisione di allontanarlo, ci si chiede se forse non sia stato affrettato proporgli il rinnovo fino al 2022.

154 Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-151

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-152

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-153

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-154

Facebook Twitter Pinterest Juventus v Atlético de Madrid - Champions League 2018/2019-foto-155

Chiudi 1 di 154

Sia chiaro, questo non vuole essere un voltafaccia, ma una semplice presa di coscienza sul fatto che tutti i cicli, anche i più belli, prima o poi finiscono. La sensazione è che questo Atletico Madrid non abbia più nulla da dare e anzi, anno dopo anno, stia sempre più perdendo di identità. La partenza di Gabi ha influito molto e l'età avanzata dei vari Juanfran, Diego Costa, Diego Godin e Filipe Luis rappresenta paradossalmente un limite per una squadra che non ha mai saputo (o voluto) veramente rinnovarsi. Il motivo? I beninformati parlano di troppa riconoscenza verso gli storici del gruppo, ritenuti i maggiori artefici dei recenti successi e quindi avvolti dallo status di intoccabili.

A parziale discolpa dell'allenatore argentino però va anche detto che non c'è mai stata una stagione nella quale abbia potuto contare su una rosa profonda, sia numericamente che qualitativamente. Anzi, in tal senso la società ha fallito quasi completamente, basti pensare che nelle ultime quattro sessioni di mercato i dirigenti hanno sperperato circa 450 milioni di euro sbagliando la maggior parte delle valutazioni tecniche. Nonostante qualche buona intuizione del calibro di Rodri e un gruppetto di gregari affidabili tipo Santiago Arias, Stefan Savic e Vitolo, il presidente Cerezo si è affidato troppo ai fondi di investimento prestando meno attenzione alle reali necessità di Simeone.

Mercato: bruciati 450 milioni di euro in quattro anni

Per trovare acquisti in grado di fare davvero la differenza bisogna infatti tornare indietro fino all'estate del 2014, quando a Madrid arrivarono Griezmann, Oblak e Mandzukic. Da lì in poi si è scatenata una tragicomica successione di fallimenti, a partire dal redivivo Alessio Cerci e passando per i vari Jackson Martinez (pagato 38 milioni di euro, oggi è alla Portimonense), Kevin Gameiro, Sime Vrsaljko, Nikola Kalinic e Thomas Lemar, quest'ultimo arrivato in pompa magna dal Monaco per 70 milioni di euro. Emblematico è anche l'acquisto di Gelson Martins, ceduto a gennaio dopo che per averlo la società aveva inscenato una vera e propria guerra legale con lo Sporting.

Questo e molto altro ha portato il Cholo ad affidarsi sempre ai soliti noti, dovendo poi fare i conti anche con i problemi fisici di giocatori che - venendo utilizzati continuamente - a metà stagione si ritrovano già spremuti all'eccesso. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: rosa corta, poche scelte tra le rotazioni e la necessità di affidarsi oltremodo al vivaio, che in passato ha regalato alla prima squadra i due Hernandez, Thomas Partey e Saul. Poi, in emergenza, è stato preso Alvaro Morata, calciatore diventato ormai l'ombra di sé stesso, come ampiamente dimostrato dalla doppia sfida con la Juventus. Un mix di cause esplosivo ha portato a questa situazione, che adesso andrà risolta al più presto. E Simeone, ancora una volta, rimane l'unica certezza. Siamo sicuri che rischia il posto?