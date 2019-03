WWE News, Highlights Raw after Fastlane

Primo faccia a faccia tra i due dopo l'aggressione dell'Animale a Rick Flair nel giorno in cui si festeggiava il suo compleanno. Novità anche sul futuro dello Shield.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 12/03/2019 07:35 | aggiornato 12/03/2019 09:39

Sono trascorse appena 24 ore dalle WWE News di Fastlane, l'ultimo PPV prima di WrestleMania 35 che vi abbiamo raccontato nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo. Ed è già il momento di tornare in azione, per una nuova puntata di Raw, quella appunto di lunedì 11 marzo 2019.

Uno show che ovviamente risentirà delle WWE News accadute nel corso di Fastlane e che aprirà di fatto l'ultimo mese che ci accompagnerà verso lo Showcase of the Immortals.

Nel programma della serata comunicato sul sito della World Wrestling Entertainment è già stato annunciato un faccia a faccia tra Triple H e Batista, che seguirà quanto successo la settimana scorsa, con l'aggressione dell'Animale nei confronti di Rick Flair. Fissato anche un incontro con in palio l'Intercontinental Championship, tra il campione Finn Balor e l'ex detentore della cintura, Bobby Lashley.

WWE 20 WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Baron Corbin, Bobby Lashley e Drew McIntyre vs The Shield (Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Baron Corbin, Bobby Lashley e Drew McIntyre vs The Shield (Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose) (2)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Baron Corbin, Bobby Lashley e Drew McIntyre vs The Shield (Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose) (3)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Baron Corbin, Bobby Lashley e Drew McIntyre vs The Shield (Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose) (4)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Baron Corbin, Bobby Lashley e Drew McIntyre vs The Shield (Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose) (5)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Baron Corbin, Bobby Lashley e Drew McIntyre vs The Shield (Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose) (6)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Baron Corbin, Bobby Lashley e Drew McIntyre vs The Shield (Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose) (7)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Baron Corbin, Bobby Lashley e Drew McIntyre vs The Shield (Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose) (8)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Baron Corbin, Bobby Lashley e Drew McIntyre vs The Shield (Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose) (9)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Baron Corbin, Bobby Lashley e Drew McIntyre vs The Shield (Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose) (10)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Baron Corbin, Bobby Lashley e Drew McIntyre vs The Shield (Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose) (11)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Baron Corbin, Bobby Lashley e Drew McIntyre vs The Shield (Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose) (12)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Baron Corbin, Bobby Lashley e Drew McIntyre vs The Shield (Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose) (13)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Baron Corbin, Bobby Lashley e Drew McIntyre vs The Shield (Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose) (14)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Baron Corbin, Bobby Lashley e Drew McIntyre vs The Shield (Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose) (15)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Baron Corbin, Bobby Lashley e Drew McIntyre vs The Shield (Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose) (16)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Baron Corbin, Bobby Lashley e Drew McIntyre vs The Shield (Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose) (17)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Baron Corbin, Bobby Lashley e Drew McIntyre vs The Shield (Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose) (18)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Baron Corbin, Bobby Lashley e Drew McIntyre vs The Shield (Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose) (19)

WWE Facebook Twitter Pinterest WWE Fastlane 2019 - Baron Corbin, Bobby Lashley e Drew McIntyre vs The Shield (Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose) (20)

Chiudi 1 di 20

WWE News, Highlights Raw after Fastlane

Restano poi altri punti interrogativi, come quelli legati ai titoli di coppia femminili mantenuti da Bayley e Sasha Banks, oppure alle azioni di Ronda Rousey, che ha inserito di prepotenza Becky Lynch nel main event di WrestleMania 35.

Questo è molto altro nel corso della puntata che vi stiamo per raccontare, come sempre qui su WWE-ek Raw, la rubrica sul wrestling piena di Highlights e WWE News a cura di FOXSports.it.

La fine del The Shield

Roman Reigns, Dean Ambrose e Seth Rollins entrano nell'arena come The Shield per l'ultima volta. Poi parlano del loro futuro.

Seth Rollins vs Shelton Benjamin

Shelton Benjamin aggredisce Seth Rollins alle spalle e poi fa parte il match tra loro due.

Finn Balor (C) vs Bobby Lashley

Intercontinental Championship Match

The Extraordinary Man difende il suo titolo contro "The All Mighty" in un esplosivo combattimento per l'Intercontinental Championship.

Dana Brooke affronta Ronda Rousey

The Baddest Woman on the Planet si sfoga con il WWE Universe fino a quando Dana Brooke fa audacemente sentire la sua voce.

Aleister Black e Ricochet vs Bobby Roode e Chad Gable

Il giorno dopo il confronto a Fastlane, The Dutch Destroyer e The One and Only sono di fronte agli ex Raw Tag Team Champions.

Alexa Bliss rivela una novità su WrestleMania 35

WrestleMania 35 diventerà ancora più "Blissful" visto che The Goddess sarà l'Host dello Showcase of the Immortals al MetLife Stadium.

Braun Strowman distrugge "un'auto regalo"

Un regalo da parte del cast di "Saturday Night Live" non viene molto gradito da The Monster Among Men.

Elias rovina la festa di No Way Jose

The Living Truth si scatena quando No Way Jose interrompe la sua esibizione.

Natalya (con Beth Phoenix) vs Nia Jax (con Tamina)

Con Beth Phoenix e Tamina a bordo ring, The Queen of Harts affronta The Irresistible Force.

Confronto tra Triple H e Batista

The Game e The Animal fissano il loro match a WrestleMania 35.

Kurt Angle vs Apollo Crews

Kurt Angle annuncia che si ritirerà a WrestleMania 35. Successivamente affronta Apollo Crews.

Roman Reigns vs Baron Corbin

Mentre il Big Dog si preparava per combattere Baron Corbin, The Scottish Psychopath ha assalito l'ex Universal Champion. Subito dopo Dean Ambrose chiede a Triple H una incontro contro Drew McIntyre.

Drew McIntyre vs Dean Ambrose

The Lunatic Fringe punta a vendicarsi sul The Scottish Psychopath in un durissimo Falls Count Anywhere Match.