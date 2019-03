Venerdì 15 marzo sono in programma gli ultimi sorteggi della Coppa nei quali si stabiliranno gli accoppiamenti dei quarti e delle semifinali: dove vederli in TV e in streaming.

di Alberto Casella - 12/03/2019 13:04 | aggiornato 12/03/2019 13:09

L'Europa League, recuperato il turno in più che aveva da "smaltire" nei confronti della Champions League, sta per entrare nel vivo, una volta completati i match di ritorno degli ottavi di finale del 14 marzo.

Saranno otto le squadre presenti al sorteggio che si svolgerà venerdì 15 marzo presso la sede dell'UEFA di Nyon, con appuntamento previsto per le ore 13, subito dopo quello valido per la Champions League.

Un grande evento mediatico e di sport al quale, come di consuetudine saranno presenti campioni del presente e del passato, per assistere a un sorteggio che da questa fase non prevede più né teste di serie né altre limitazioni, compresa la cosiddetta Country Protection: si potranno, dunque, incrociare due club della stessa nazione, mentre eventuali restrizioni saranno annunciate prima dell'estrazione.

Getty Images Europa League: attesa per i sorteggi

Sorteggi quarti Europa League: tutte le info

Non essendoci, quindi, teste di serie, il club estratto per primo durante il sorteggio - in programma venerdì 15 marzo alle 13 presso la storica sede dell'UEFA di Nyon - giocherà la prima sfida a casa. Inoltre, tutti i match dai quarti di finale in poi cominceranno in contemporanea alle 21, salvo eccezioni decise dalla stessa UEFA.

La principale novità è il ritorno all'ultima fase cosiddetta a tabellone: come nell'anno del Triplete nerazzurro, infatti, sia in Champions League che in Europa League verranno estratti di seguito tanto gli accoppiamenti per i quarti quanto quelli per le semifinali, in modo che ogni club ancora in gara abbia il cammino già tracciato verso la finale di Baku.

Dove vedere il sorteggio in diretta

Il sorteggio che stabilirà gli accoppiamenti di quarti di finale e semifinali di Europa League sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e sarà anche disponibile in streaming attraverso l'app SkyGo per tutti gli abbonati Sky su smartphone, pc e tablet. Potrà comunque essere visto anche con l'abbonamento attivo a NowTV, fruibile sempre da smartphone, tablet e pc. Ma non è tutto: il sorteggio verrà trasmesso anche sul sito ufficiale dell'UEFA.

Sorteggio quarti di finale di Europa League

15 marzo 2019

Date quarti di finale di Europa League

11 aprile - Andata

18 aprile - Ritorno

Semifinali

2 maggio - Andata

9 maggio - Ritorno

Finale