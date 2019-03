L'estrazione si terrà a Nyon alle ore 12 del 15 marzo 2019. L'andata è in programma tra il 9 e il 10 aprile, il ritorno nella settimana successiva.

12/03/2019 11:18

Archiviati tutti gli ottavi di finale con relativi successi e fallimenti, la Champions League 2018/19 entra ulteriormente nel vivo avvicinandosi a quelli che saranno dei quarti tutti da seguire. Il via è previsto per la metà di aprile, quando tra il giorno 9 e il 10 si giocheranno tutte le partite di andata. I match di ritorno sono invece programmati per la settimana successiva, tra il 16 e il 17 dello stesso mese.

Le 8 squadre rimaste in lizza attendono così di conoscere il loro avversario nel sorteggio dei quarti di finale: l'evento, che si terrà venerdì 15 marzo alle ore 12, verrà ospitato dalla storica sede svizzera della UEFA situata a Nyon e, come di consueto, sarà un'ottima occasione per vedere riunite molte stelle del calcio presente e passato. A differenza di quanto successo in occasione degli ottavi di finale, in questo sorteggio non sono previste teste di serie. Cosa significa? Semplice: arrivati a questo punto ogni incrocio è possibile.

Successivamente verranno anche estratti gli accoppiamenti per le semifinali, in modo che ogni compagine ancora in gara abbia già il cammino scritto da qui a sabato 1 giugno 2019, la sera della finalissima che in questa edizione verrà giocata al Wanda Metropolitano di Madrid, uno degli impianti più avvenieristici d'Europa che rappresenta in pieno la crescita del movimento calcistico spagnolo.

Sorteggi quarti Champions League: tutte le informazioni

Come detto in precedenza, il sorteggio si terrà venerdì 15 marzo 2019 alle ore 12 e sarà trasmesso in tv da Sky Sport, con la possibilità di vederlo in streaming tramite l'apposita applicazione SkyGO. L'evento sarà disponibile anche con l'abbonamento attivo a NowTV, fruibile da smartphone, tablet e pc. Chi non possiede nessuna di queste opzioni potrà però seguire tranquillamente l'estrazione sul sito ufficiale della UEFA.

Nell'urna di Nyon ci saranno gli 8 nomi delle squadre ancora rimaste in gioco ma, contrariamente a quanto accaduto per la composizione del tabellone degli ottavi di finale, questa volta non ci sarà la divisione in due fasce. La squadra estratta per prima ospiterà la partita di andata, quella che le verrà accoppiata in seguito inizierà in trasferta per poi giocarsi la qualificazione davanti ai propri tifosi. In seguito verranno tirate a sorte anche le semifinali.

Un altro paletto che decade dai quarti di finale di Champions League in poi è la limitazione Russia - Ucraina, ovvero il divieto di far scontrare le rappresentanti di queste due federazioni per ragioni geopolitiche e sociali. Non che quest'anno l'occasione si presenti, ma siccome i tempi di riappacificazione sembrano ancora molto lunghi è sempre bene ricordare che esiste anche questa regola imposta dalla UEFA. Le due partite di andata si giocheranno nei giorni 9 e 10 aprile, mentre i match di ritorno verranno una settimana più tardi, tra il 16 e il 17 aprile.

Sorteggio quarti di finale di Champions League

15 marzo 2019

Date quarti di finale di Champions League

9-10 aprile - Andata

16-17 aprile - Ritorno

Semifinali

30 aprile-1 maggio - Andata

7-8 maggio - Ritorno

Finale