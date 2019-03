I primi tre punti per Ranieri firmati El Shaarawy e Schick. Per i toscani autogol di Juan Jesus.

12/03/2019 09:24 | aggiornato 12/03/2019 09:29

È Roma-Empoli a chiudere la 27ª giornata di Serie A. Una settimana difficile, quella appena trascorsa, per i giallorossi, che hanno dovuto affrontare la sconfitta nel derby, l'eliminazione dalla Champions League e gli addii di Di Francesco e Monchi. Al posto dell'allenatore ex Sassuolo è arrivato Claudio Ranieri, per cercare di risollevare la squadra e raggiungere il quarto posto, distante solo tre punti. L'Empoli, invece, ha pareggiato l'ultimo turno 3-3 contro il Parma e lotta per rimanere fuori dalla zona bassa della classifica. I toscani sono 17esimi con 22 punti, 4 in più del Bologna subito sotto.

Buona la prima per Ranieri, che conquista i suoi primi tre punti in questo suo ritorno alla Roma. Ad aprire le marcature ci pensa El Shaarawy dopo 9', ma l'autogol di Juan Jesus fa tornare gli incubi in casa giallorossa. Al 33' Schick firma il 2-1. Nel finale, rosso a Florenzi per doppio giallo e annullato anche il 2-2 a Krunic.

Il prossimo turno vede la Roma impegnata nell'anticipo di sabato 16 marzo contro la SPAL alle ore 16. L'Empoli, invece, giocherà domenica 17 marzo alle 15 in casa contro il Frosinone. Ma adesso ecco il video dei gol e gli highlights di Roma-Empoli: