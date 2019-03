Serata nera per il fischietto napoletano, che fa infuriare l'Empoli per un gol annullato a Krunic ed espelle ingiustamente Florenzi.

di Andrea Bracco - 12/03/2019 09:58 | aggiornato 12/03/2019 10:03

Buona la prima, seppure con qualche brivido. La nuova Roma di Claudio Ranieri batte di misura 2-1 l'Empoli e torna a vincere dopo le brutte batoste incassate tra il derby perso nell'ultimo turno di Serie A e la Champions League, dove è stata eliminata dal Porto al termine di 120 minuti molto contestati. I giallorossi hanno sofferto, rischiato ma alla fine si sono portati a casa tre sudatissimi punti.

A tenere banco sono però ancora le polemiche arbitrali. Per l'occasione, l'AIA ha mandato all'Olimpico il napoletano Fabio Maresca, un classe 1981 che - secondo i vertici arbitrali - potrebbe avere molti margini di crescita. Nonostante ciò, la sua stagione non è stata fino a oggi brillantissima. Roma - Empoli lo ha nuovamente confermato: al termine del match entrambi gli allenatori hanno concordato sull'arbitraggio abbastanza mediocre, che ha scontentato un po' tutti.

Nonostante ciò, il posticipo del 27esimo turno di Serie A era filato abbastanza liscio fino al minuto 80, quando Maresca ha deciso di espellere Alessandro Florenzi sventolandogli sotto il naso il secondo cartellino giallo della serata. Pochi minuti dopo è invece arrivata la difficile valutazione del gol annullato a Rade Krunic, la rete che sarebbe valsa il 2-2 per un Empoli tanto generoso quanto sfortunato.

Serie A, Maresca incerto: Roma - Empoli termina tra le polemiche

Impossibile non partire dall'episodio che di fatto ha deciso la partita. Al minuto 89 di questo bel posticipo di Serie A arriva il gol segnato da Krunic, che avrebbe permesso all'Empoli di pareggiare una partita riequilibrata soprattutto dalla superiorità numerica. La dinamica è molto chiara, anche se Maresca decide di ricorrere all'ausilio del VAR: dopo aver inizialmente assegnato la rete, il fischietto napoletano si è accorto di un tocco di mano di Oberlin arrivato su un goffo rilancio di Juan Jesus.

La deviazione dell'esterno svizzero favorisce Farias e permette ai toscani di proseguire con l'azione, fino ad arrivare al gol. L'episodio è quasi paradossale perché si verifica a pochi mesi dal cambio ulteriore di linee guida da parte dell'IFAB, che dal prossimo anno renderà meno libera l'interpretazione su questo tipo di irregolarità rendendole maggiormente punibili. Fino ad allora però il tocco di mano dev'essere volontario per considerarsi falloso, quindi c'è da domandarsi se quello di Krunic lo fosse. I dubbi sono tanti, quindi si tratta di una valutazione non semplice.

L’annullamento del gol del 2 a 2 dell’Empoli segnato da Krunic per questo fallo di mani di Oberlin farà molto discutere: infatti contraddice le indicazioni dell’A.I.A sul fallo di mani contenute nella circolare n^1 pic.twitter.com/3c3AecAvUc — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) March 11, 2019

L'espulsione di Florenzi ha invece fatto molto arrabbiare Claudio Ranieri, che nella conferenza postpartita non le ha mandate a dire. La situazione qui è molto più chiara e mette a nudo i limiti palesati da Maresca in una serata che andrà archiviata e dimenticata in fretta. Il terzino romanista, già ammonito per proteste in seguito al momentaneo pari empolese, entra su Bennacer provando però palesemente a fermare la propria corsa per non travolgere l'avversario: il giallo non ci sta, ma il VAR in questo caso non può intervenire visto che subentra la cosiddetta discrezionalità dell'arbitro.

Fino a quel momento la terna non ha dovuto prendere troppe decisioni complicate. Discreta la gestione dei cartellini, compreso il primo di Florenzi, e l'attitudine a dialogare il più possibile con i giocatori in campo, molto spesso contrari e nervosi verso le decisioni prese dall'arbitro. Globalmente però la partita è stata "macchiata" da due errori che ne hanno modificato l'esito finale. In tal senso, l'AIA dovrà intervenire.