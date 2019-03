Le decisioni del Giudice sportivo dopo la 27esima giornata di Serie A.

12/03/2019 15:30 | aggiornato 12/03/2019 15:38

Sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo in merito alla 27esima giornata di Serie A. Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gaspetini è stato squalificato per una giornata "per avere - recita il comunicato ufficiale - al 20' del secondo tempo del match contro la Sampdoria, contestato una decisione arbitrale a gran voce rivolgendo un'espressione irrispettosa agli Ufficiali di gara; per aver inoltre, mentre imboccava il tunnel per uscire dal campo, spinto con veemenza un dirigente della squadra avversaria, causandone la caduta, infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale di gara".

Salvo invece Gennaro Gattuso, che sarà quindi in panchina nel derby contro l'Inter in programma il 17 marzo. Il tecnico rossonero, espulso contro il Chievo, non è stato squalificato ma ha ricevuto sola una diffida e una multa di 15 mila euro.

Squalificati infine per un turno i giocatori Alessandro Florenzi della Roma (unico espulso dell'ultima giornata), Mehdi Bourabia del Sassuolo, Filip Bradaric del Cagliari, Ciro Immobile della Lazio, Nicholas Opoku dell'Udinese, Matteo Scozzarella del Parma, Jordan Veretout della Fiorentina e Mattia Valoti della SPAL.