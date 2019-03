Intanto spuntano le cifre del contratto firmato da Ranieri fino al termine della stagione. Il 67enne guadagnerà 1 milione di euro più bonus per dodici partite, vale a dire oltre 83mila euro a partita. Non si sa ancora se rimarrà al termine di quest'annata, magari in altra veste. Tutto dipenderà se riuscirà o meno a far qualificare la Roma alla prossima Champions League.

