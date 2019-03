Oeste, Paulista e Bragantino sono sotto la lente d'ingrandimento della multinazionale, pronta a riscrivere storia e simboli dei club verdeoro.

di Antonio Gargano - 12/03/2019 13:37 | aggiornato 12/03/2019 13:42

Il Brasile sembra essere una delle aree preferite in cui avviare e far crescere le proprie sponsorizzazioni sportive. Red Bull si prepara ad intavolare la trattativa per acquistare altri club verdeoro, dopo aver fondato e condotto il Red Bull Brasil in Série A2. La multinazionale austriaca ha bussato alla porta di 3 squadre brasiliane: Oeste, Paulista e Bragantino.

Segundo o jornalista @jorgenicola o RB Brasil (Red Bull) que hoje manda seus jogos em Campinas, está estudando a compra do @OesteFC_Barueri pra jogar a Série B e fazer a empresa ter um time de ponta no Brasil tbém, como já tem na Áustria (RB Salzburg) e na Alemanha (RB Leipzig) — Alex-Ponta Grossa/PR (@AlexPontaGross1) March 11, 2019

È l'unico Paese in cui l'azienda ha investito nel calcio senza riuscire, però, a raggiungere la massima serie. Con una squadra in MLS, due in Austria di cui una in Bundesliga, un club in Bundesliga tedesca e un'altra squadra nella massima serie del Ghana, l'obiettivo è quello di tentare la scalata definitiva anche in Brasile: la cessione delle quote è ancora tutta da discutere.

Stando alle ultime indiscrezioni, la società maggiormente disposta a trattare con Red Bull sarebbe l'Oeste, che milita in Série B. Il club di Itápolis, infatti, avrebbe ricevuto un'offerta di 35 milioni di real brasiliani, l'equivalente di oltre 8 milioni di euro, per cedere l'intera gestione all'azienda austriaca. Attualmente l'Oeste gioca a Barueri, in uno stadio da 32mila posti.

C'è un piccolo dettaglio, però, che sta rallentando l'investimento di Red Bull. Pur potendo immediatamente rilevare l'Oeste, la stagione 2019 vedrebbe la squadra giocare ugualmente con il logo e le divise attuali, senza poterli sostituire con kit e patch che la multinazionale utilizza per tutte le sue società. Il motivo è legato alla creazione della tabella di Série B, già diffusa con stemma e colori sociali adesso in vigore.

A livello pubblicitario, quindi, la sponsorizzazione targata Red Bull entrerebbe in scena soltanto a partire dal 2020, perdendo di fatto un anno nell'accordo economico in discussione con la dirigenza brasiliana. Lo stesso presidente dell'Oeste, Ernesto Francisco Garcia, ha negato una chiusura dell'affare per questa stagione, pur senza chiudere le porte ad un futuro del club sotto altra identità.

A Red Bull fez uma proposta para comprar o Oeste, clube do interior de São Paulo, mas ouviu um não do presidente Ernesto Francisco Garcia. pic.twitter.com/L5bH4Z0zEP — RedeBall (@Redeball) March 11, 2019

Paulista e Bragantino, situazioni opposte

Ricopre un ruolo importante anche il Paulista, che però non ha ancora ricevuto nessuna offerta a riguardo. La squadra di Jundiaí, che milita nella terza serie del Campeonato Paulista, rappresenta il secondo obiettivo di Red Bull, soprattutto per quel che riguarda il bacino d'utenza.

Una città di quasi 400mila abitanti ed uno stadio da 15mila posti potrebbero essere l'immediata alternativa all'Oeste, se non addirittura un progetto parallelo come Salzburg e Liefering in Austria. I rumors che trapelano dal Brasile confermano l'interessamento della multinazionale, pur mancando elementi concreti dal punto di vista economico.

#Oeste rejeita proposta para venda do clube ao #RedBull; #Bragantino tranquilizará elenco.

Única equipe de todas as franquias mundiais que não atua no principal campeonato nacional de seu respectivo país, Red Bull tem sido pressionado por sua matriz a estar ao menos na Série B. pic.twitter.com/nOaWmMjX9V — Vai e Vem do Mercado 🇧🇷 (@BRvaievem) March 11, 2019

Decisamente diversa, invece, la situazione del Bragantino. A differenza degli altri 2 club, la società di Bragança Paulista non sembra essere interessata ad un trasferimento sotto l'egida di Red Bull. Le dichiarazioni dell'allenatore Marcelo Veiga riprendono la posizione del presidente, Marquinho Chedid:

Ho parlato con il presidente nelle scorse ore e mi ha confermato che gli impegni presi con squadra e città non valgono nessuna offerta proveniente da Red Bull. Nei prossimi giorni ci sarà un colloquio tra squadra e dirigenza in cui confermerà la sua posizione. Siamo tutti molto tranquilli a riguardo.

A questo punto, Red Bull potrebbe essere costretta a diminuire il suo raggio d'azione e limitarsi all'acquisto di 2 club, ammesso che le trattative vadano in porto. Stando a quanto emerso dal Brasile, però, gli accordi potrebbero slittare alla prossima stagione.