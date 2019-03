Il derby che si giocherà a San Siro tra Milan e Inter è il piatto forte: il Napoli ospita l'Udinese, la Juventus va a Marassi per giocare contro il Genoa.

di Marco Ercole - 12/03/2019 06:43

Il prossimo turno Serie A, la 28esima giornata del campionato, si svilupperà su tre giorni, da venerdì 15 a domenica 18 marzo. Si comincia con l'anticipo tra Cagliari e Fiorentina nella Sardegna Arena alle ore 20.30, unica partita fissata nella giornata di venerdì.

Si passa poi al sabato, con tre incontri in tre orari diversi: alle 15 toccherà al Sassuolo scendere in campo, per la seconda volta consecutiva dopo l'importante risultato ottenuto nell'ultimo turno contro il Napoli. Questa volta di fronte ci sarà la Sampdoria, reduce dalla sconfitta con l'Atalanta nello scontro diretto per l'Europa.

Alle 18 invece arriverà il momento della Roma di Ranieri, impegnata nelle delicata trasferta a Ferrara contro la Spal. Chiude il sabato calcistico di Serie A infine il match tra Torino e Bologna, in programma alle 20.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Prossimo turno Serie A: la 28esima in TV su Sky e DAZN

Entriamo a questo punto nella domenica calcistica con gli ultimi 6 incontri in programma. Il lunch match si giocherà a Marassi e mette di fronte il Genoa e la Juventus capolista. Alle 15 come sempre massima concentrazione di partite: Atalanta-Chievo, Empoli-Frosinone e Napoli-Udinese.

Alle ore 18 la Lazio ospiterà il Parma allo Stadio Olimpico, mentre alle 20.30 il prossimo turno si concluderà in bellezza con la super sfida a San Siro, il derby della Madonnina tra il Milan e l'Inter.

Ricordiamo ancora una volta che queste partite di Serie A si potranno vedere in TV e streaming con i consueti sette appuntamenti su Sky (e in streaming per gli abbonati su SkyGo) e i tre restanti su DAZN. Per tutti coloro che non fossero ancora abbonati, c’è sempre la possibilità di provare eventualmente i ticket giornalieri di NowTV (a partire da 6.99 euro al giorno) oppure di scaricare l'app di DAZN: il primo mese è gratuito, a partire dal secondo il costo mensile sarà di soli 9.99 euro.

Ecco il programma completo della 28esima giornata: